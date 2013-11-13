《星岛日报》：共享国家体制改革红利

（11月13日社评）

中共第十八届中央委员会第三次全体会议落幕，公布内容以设立国家安全委员会最为具体瞩目，至于其他方面的改革，会随着日后陆续出台的具体政策，香港需要探讨在这个不断发展的过程中担任的战略角色。

本届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。唯一比较具体的是设立国家安全委员会，因此特别引人注目。全球多国都有设立类似机构，中国成立国安委，属于顺应时势之举。如参照外国的规格，应由国家领导人习近平担任一把手，针对日益复杂的国内外形势，统合资源，避免不同部门口径不一或互相扯皮。

毛邓时代实施强人管治，个人一声号令足可令各部门归队。国家由人治走向制度化管治，不能再单靠个人强势，国安委的成立，是国家管治走向制度化的其中一步，而三中全会标志的未来改革，就是从完善制度着手，公布表明目标是到2020年形成「运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。」

公布形容这场全面深化改革，是以经济体制改革为重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

中央近年一直强调要培养经济「自生」能力，改革方向就是向市场放权。在内地体制进一步市场化的过程中，总的趋势是要打开各方面由官僚把守的「小门」，香港要从中把握与内地互惠互利的机遇。

2020年正是国家第13个5年规划完结的一年，三中全会列出了改革时间表，香港务须在国家制定十三．五规划的过程中，找出最佳定位，与国家共享改革红利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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