《星岛日报》：防死灰复燃 关键在廉政

(9月23日社评)

原中共政治局委员、重庆市委书记薄熙来，昨天被判无期徒刑。薄案虽然告一段落，但对中国最高领导人来说，未来如何继续维持反贪腐的工作，仍然充满挑战。

薄熙来案备受海内外注目，一个原因是他位高官重；二来是他的影响力非比寻常。薄熙来被判无期徒刑和剥夺政治权利终生，有评论指是因为他在庭上拒绝合作。

薄熙来拒绝合作，相信是经过精密计算。除了翻供拒认罪外，薄熙来发言的主题全部围绕检控内容，不涉其他层面。有分析指他的做法可以避免把风波扩大，政治盟友减低了受牵连的忧虑，可见今次庭上的博弈绝不简单。

薄案尘埃落定，虽然按法理他仍然可以上诉，但除非出现意料不及的变化，否则他要在狱中度过一段不短的日子。然而，对于中国最高领导层而言，促成薄熙来冒起的潜在社会因素，仍然不易消散，须小心处理。

未出事前，薄熙来在重庆掀起唱红打黑，这个运动本来是针对地方的不良势力，内里包含对开放改革以来，官僚和党内贪污腐化的不满。假如不是他和亲信王立军行事过激，加上薄妻杀人，今日局面可能非常不同。

薄熙来虽然倒下来，却不等如对现状的不满会随之销声匿迹，总书记习近平上台后，检察机关就接连打了几只大老虎，反映整顿党纪和官员廉政，并非只是口头说说就交了差。所以薄熙来案虽然已作出裁决，对中国领导层来说，要防止死灰复燃，最重要仍是长期坚持做好反贪腐的工作。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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