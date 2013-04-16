《星岛日报》：金挫风云变 留意港热钱走向

（4月16日社评）

金价一泻如注，昨天再跌破1,400美元，与近来美国股市大涨小回指数迭创新高，对比强烈，迹象显示资金大规模转移投资对象，过程大上大落。

不止金价，其他贵金属的国际期货价格亦急挫。银昨日跌了10%、锡跌了6%、铜跌到2011年12月中以来的低位，铝更跌到三年半低位。此外，原油期货价格，昨日亦跌破每桶90美元大关。

金价下跌有本身因素，包括买金大国印度提高黄金入口税至50%，令今年首季印度黄金入口急挫24%，以及塞浦路斯国库要卖金解困，触发市场担心黄金存量丰厚的意大利和葡萄牙会跟随，还有看法认为，是夹那些因北韩局势紧张而买金者的好仓，但这些因素不足以解释其他商品为何大幅跌价。

深层一点的解释，是美国经济逐渐稳步复苏，联储局毋须继续大印钞票，美元转强，本来带起商品需求的新兴市场增长放缓，黄金等商品逐渐失去增值功能，投资价值大为逊色。目前仍然在市场泛滥的资金，转而寻找其他炒卖目标。

资金转投美国股市，原因是美国企业盈利表现不俗。美国经济表现胜于欧日，但又尚未出现令联储局担心的通胀水平，联储局短期来说不会停止量宽，反而新兴市场要控制通胀，经济不再如往年火速发展。

国际投资大户重投美股，抽资对象并不限于商品市场，以往泊在新兴市场的资金，部分也可能回流到美国。香港近年受惠于新兴市场概念，吸引热钱来投。金融管理局去年曾经因为大量资金来港，要出手大沽港元买入美金，稳定港元汇价。当局要监察曾锺情香港市场的热钱会否流走，投资者亦要留意当中可能出现的市场波动。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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