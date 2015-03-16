香港《星岛日报》：忍痛开刀简政 缔造改革红利

（3月16日社评）

总理李克强昨在记者会提及，中央有「比较多」的工具去稳定经济增长。现时内地面对进口原材料价格下跌的「被通缩」风险，市场难免联想到「工具箱」内的减息及定向刺激等种种财金政策。

不过，对中国经济影响更为深远的，是以壮士断臂的意志，忍痛开刀进行简政放权，以此去顶住经济下行压力。

李克强昨日在记者会上，多番提及不能「法外施权」或「法外用权」。内地雷厉风行打击贪污，除了事后查究，还须事前预防。百姓或企业要办成一件事要经过收十至上百个图章审批，每盖一个图章的过程就涉及要打通一度关卡，拖慢效率，而且给机会官员滥用审批权索取利益。

李克强指出，去年内地经济增速放缓，但是就业不减反增，简政放权起了很重要的支撑作用。中国剩余劳动力减退，「人口红利」逐渐消退，李克强放眼于「改革红利」来发展经济，重点政策就是透过厘清政府和市场的关系，释放民间的创富活力，创造就业和带动经济增长。

由中央到地方层面都简政放权，如果充分落实，理论上有利港商到内地发展业务。中央透过两地《更紧密经贸关系安排》向港商开放内地市场，部分港商曾经抱怨，中央的大门开了，地方的小门却不开，港府和港企要研究如何透过国策帮助打开小门。

今年人大政协两会结束，明年人大就会审议由政府提出的第13个5年规划，香港不宜把自己囿限在一贯的支柱产业，需要因应国家经济改革和发展形势，在巩固原有优势外，探寻新的发展亮点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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