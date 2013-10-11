《星岛日报》：不理鸽派鹰派 退市仍看通胀

（10月11日社评）

美国总统奥巴马宣布，提名现任联邦储备局副主席耶伦。消息公布后，外界评论开始出现转风，提醒屁股指挥脑袋下，耶伦会否一改鸽派作风。

耶伦在成为接任人前，被视为货币政策的温和派。但当耶伦获得提名的消息后，市场开始多了另一种看法，提醒在上任联储局主席格林斯潘在位时，耶伦曾主动向格老建议加息，显示耶伦是不是鸽派，只视乎情况和个人位置而定。

伯南克任内，由于能够掌握不同政策工具，总算成功迎抗金融海啸。除了鸽派与鹰派的路綫，耶伦对就业和劳工市场相当熟悉，怎样能够创造有利就业的环境，相信是她考虑货币和利率政策的重要因素，如果通胀受控，估计她是乐走鸽派路綫以刺激就业。

联邦储备局主席人选，固然左右美息和美元，与此同时，其他因素都不可忽视。面前最直接的当然是政府停摆和债务到达上限的威胁。最新形势是国会对债限十分重视，相信在到期前有机会解决，成为有利美元的因素。

最近发生的重要事件中，市场人士较少提及伊朗向美国释出善意。多个被视为敌对的国家，关系都有改善迹象。假如美国对外用兵减少，自然有利休养生息，获得大笔和平红利。

美国何时退市以至提高息口，并非按个人意志决定，联储局主席或可稍为左右步伐的快慢，中长綫仍然是看经济表现而定。现时美国无论是经济或政治大环境，都比几年前有所改善，只要情况没有大变，退市和加息迟早都会出现，退市时间拖迟，当复苏力度猛增，降温的力度就要加强，届时就算是鸽派都可能变鹰。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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