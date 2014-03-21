香港《经济日报》：耶伦非鸽非鹰 务实明年中加息

（3月21日社评）

美国联储局新任主席耶伦首登场即表示，或于明年第二季开始加息，震动环球市场。她应非失言，亦不是鹰派，而是展现务实作风，有意让市场及早作好明年加息的准备。

美股道指昨晨收市跌114点外，环球股市亦挫，如港股恒指昨跌386点；以跌幅而言，耶伦言论令市场意外，尚算不上惊吓。

耶伦不只搬龙门，将加息门槛由6.5%失业率，变为包括就业、通胀以至金融情况，更在记者会上表示可能在停买债后6个月便加息，那按时序，将是明年第二季，较市场原预期明年年底才加息，快了约半年。

此令部分市场人士认为，耶伦坐上主席之位，便脱去鸽派外衣，露出鹰派真身。但与其说耶伦由鸽变鹰，更贴切的其实是她非鸽非鹰，而是务实派。

其一，改加息门槛是在现实面前不得不为，因美国上月失业率已跌至6.7%，距离6.5%只一步之遥，故须及早改门槛，以示未来一年都不会加息，否则将引起市场猜测与混乱。

其二，耶伦亦面对美国经济尤其就业稳定改善的现实，明年底才加息很可能已不切实际。

16名议息会议成员中多达10人估计明年底联邦基金利率将是1厘或以上。换言之，储局明年底前很可能要加息最少3次，每次0.25厘，若希望加息步伐不会太密，便须在明年中左右开始加息。

耶伦作风如此，可以预期，除非美国经济出现逆转，否则储局会继续退市减买债，并于明年第二季加息，而若经济表现胜于预期，更可能提早于明年初加息。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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