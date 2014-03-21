香港《经济日报》：耶伦非鸽非鹰 务实明年中加息

中国减税利于经济持续回升 二季度财政收入增速料回落--中金
路透北京4月20日 - 中国大型投行--中金公司周四发布报告称，国务院进一步推出六方面减税措施，措施对象同时包含了企业和居民部门，将增加企业和居民收入，有利于投资和消费，提升经济复苏尤其是私人部门增长的可持续性。
（3月21日社评）
美国联储局新任主席耶伦首登场即表示，或于明年第二季开始加息，震动环球市场。她应非失言，亦不是鹰派，而是展现务实作风，有意让市场及早作好明年加息的准备。
美股道指昨晨收市跌114点外，环球股市亦挫，如港股恒指昨跌386点；以跌幅而言，耶伦言论令市场意外，尚算不上惊吓。
耶伦不只搬龙门，将加息门槛由6.5%失业率，变为包括就业、通胀以至金融情况，更在记者会上表示可能在停买债后6个月便加息，那按时序，将是明年第二季，较市场原预期明年年底才加息，快了约半年。
此令部分市场人士认为，耶伦坐上主席之位，便脱去鸽派外衣，露出鹰派真身。但与其说耶伦由鸽变鹰，更贴切的其实是她非鸽非鹰，而是务实派。
其一，改加息门槛是在现实面前不得不为，因美国上月失业率已跌至6.7%，距离6.5%只一步之遥，故须及早改门槛，以示未来一年都不会加息，否则将引起市场猜测与混乱。
其二，耶伦亦面对美国经济尤其就业稳定改善的现实，明年底才加息很可能已不切实际。
16名议息会议成员中多达10人估计明年底联邦基金利率将是1厘或以上。换言之，储局明年底前很可能要加息最少3次，每次0.25厘，若希望加息步伐不会太密，便须在明年中左右开始加息。
耶伦作风如此，可以预期，除非美国经济出现逆转，否则储局会继续退市减买债，并于明年第二季加息，而若经济表现胜于预期，更可能提早于明年初加息。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国大型投行--中金公司周四发布报告称，国务院进一步推出六方面减税措施，措施对象同时包含了企业和居民部门，将增加企业和居民收入，有利于投资和消费，提升经济复苏尤其是私人部门增长的可持续性。
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
英国首相文翠珊周二宣布提前于六月八日举行大选，较原定限期早了三年。由于她上任以来一再扬言不会有此举动，这次「出尔反尔」非但令国内外大吃一惊，金融市场亦为之一「震」。