香港《经济日报》：耶伦不忘加息 还看就业强弱

（10月30日社评）

美储局昨晨议息会议会后公布声明，不再提外围对美国经济的压力，更指将于12月会议决定是否加息，令年底前加息风险急升。美年底前加息与否，关键还是看未来两个月的就业强弱。

储局会后声明令市场大出意外，联邦基金利率期货反映的12月加息机会，由34%急增至46%。惟储局有此举动，并非全无端倪，其主席耶伦在9月议息会议后的一个演说，可作为是次声明的解读。

其一，为何储局念念不忘今年内加息？耶伦当时指出，加息的效应有一定时滞，若太迟加息，未来将可能要大步急加作弥补，反而会伤害经济与金融市场，甚或导致衰退；且长期货币超宽松还会鼓励过度杠杆，促成新的金融不稳。可能正因如此，会后声明才突破地表明，下次即12月会议将决定是否加息。

其二，9月会后声明中有海外经济和金融情况或抑制美国经济活动，令短期通胀面临下行压力的说法，惟耶伦在演说中已表示，储局虽关注外围形势，但她和储局成员并不认为，外围对美国经济的压力会大至严重影响储局货币政策的轨道。经过一个多月的观察，耶伦等是否已确认外围影响有限，故今次声明再不谈外围所造成的压力呢？况且，中国已再降息降准，欧央行亦已示意12月会加码宽松政策，各国央行不等候储局而采取行动或表态撑经济，可能减轻了储局对外围风险的忧虑。

对此，储局会否过于乐观呢？美国昨公布的第三季经济（GDP）增长，按季由第二季的3.9%大降至仅1.5%，一个重要原因就是出口市场疲弱。耶伦等对外围风险的看法会否逆转，还待观察，惟肯定的是，外围风险若威胁到储局的双目标，即通胀与就业目标，才会有力左右储局政策。由于美国短期内通胀仍会低走，未来两个月主要影响储局加不加息的，主要是就业数据。虽然美国8、9月新增非农职位数目，放缓至远低于20万个的水平，但储局昨晨的声明仍指以整体就业数据看，劳动资源利用率不足情况仍在改善，个中反映的是，除非美国10月、11月的就业数据进一步放缓，否则储局可能仍倾向在12月能加息就加息，免冒迟加息带来的风险。

储局昨晨的会后声明，已示意储局加息决定主要看美国本身经济数据，因此，要掌握耶伦12月会否真的开加息第一枪，固要留意外围经济与金融走势，但最关键的还是密切观察，美国未来两个月将公布的10月、11月就业数据。（完）