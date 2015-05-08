香港《经济日报》：耶伦警告美股债 为加息拆弹

（5月8日社评）

美国储局主席耶伦指美国股债价格偏高，惹环球市场震荡。耶伦突唱淡股债，显然是担心市场对加息准备不足，遂开腔示警，以免未来加息时，金融市场以至实体经济遭更大冲击。

继美国新、旧债王以至股神巴菲特，在本周初警示美国债市风险后，耶伦前晚亦开腔唱淡美股美债，除指美股估值偏高外，更明示美国国债价格过高，孳息偏低，一旦储局加息，债息可能急飈。一般投资者较关注耶伦对美股偏高的言论，但美债息若大升，对美国经济与金融市场的杀伤力更大。

此因受债市影响的不单是机构投资者，美国国债孳息若升，将直接影响企业融资成本，左右美企的投资意慾以至盈利能力，更恐削弱美企派息吸引力，并拖累股价，或掀美股显着调整。

美债后市对美国金融与经济可谓牵一发动全身，耶伦今次开腔唱淡债市，应有三方面考量。

其一，债市泡沫明显。近期美国国债孳息反弹，令债价受压，十年期国债孳息率由年初低见约1.64厘，升至现时逾2.2厘，但与金融海啸前约4厘的正常水平仍相去甚远，债市泡沫显而易见，随着储局货币政策趋正常化、加息临近，债市泡沫爆破的风险日增。

其二，市场准备不足。美国国债孳息显着偏低，主因是市场认为储局加息时机有迟没早、加幅有少没多。惟耶伦不乐见市场对加息掉以轻心，因就算储局要到今年底才加息，其实并不遥远，若市场能从现在开始逐步消化加息因素，让债市有序调整，总胜过到储局真正加息时才如梦初醒，届时若反应过度令债息狂飙，恐引发金融市场“戏院走火”式剧震。

其三，测试经济对加息的承受力。储局对加息的主要顾虑，是市场利率一旦逐步回复正常，美国弱复苏的经济能否承受得来。若耶伦今次示警后，美国债息可有序回升，如由现时约2.2厘，先升至去年底约2.5厘的水平，正好测试市场利率上升对企业投资、民间消费、楼市等各经济环节的影响，令储局更深入掌握利率走势与复苏的关系，日后可更明智地决定加息时机。

故耶伦唱淡债市，目的是要市场有所反应，明白债市泡沫游戏曲终之日并不遥远，应开始准备以降风险，才能减低债市泡沫一旦爆破，对金融市场与经济的破坏力。

投资者亦要了解，随着加息渐近，耶伦类似的股债风险提示恐更趋频密，势添市场波动，必须理解耶伦与储局的盘算，才能在金融市场知进退。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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