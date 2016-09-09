焦点：香港人民币隔夜拆息本周意外飙升 主因掉期集中到期资金回流

作者 李文科/孙琦子

路透北京9月9日 - 本周香港人民币隔夜拆息意外飙升，引发市场热议。不过市场人士认为，种种迹象表明，此次离岸隔夜利率和美元掉期大涨与汇率预期关联不大，更多是因掉期集中到期后人民币回流内地，引发的资金面紧张，但客观上亦会对离岸人民币空头形成一定打击。

香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周五自昨日的5.446%逾七个半月新高小幅回落至4.71267%，但仍是周三1.56767%的三倍，离岸人民币掉期隐含利率亦维持在4.305%的阶段高点。

离岸人民币市场利率往往跟跨境资金的流动有关。数位香港中资行交易人士指出，人民币短率走高，主要原因可能是部分美元兑离岸人民币掉期最近陆续到期，从而引发资金集中流向内地；而离岸资金池去年汇改以来加剧萎缩，令跨境资金流动的影响更为突出。

“一旦有客户有大额的资金流向内地的需求（例如大企业直接投资项目、外国央行或机构大手买债券等情况），未必能及时将资金调回香港或续做repo获取资金，就需要在离岸市场上获取资金，拆息因此而上升。”中银香港人民币业务处主管杨杰文称。

一香港中资行交易员指出，去年大约这个时候，大户持续做了大量一年离岸可交割美元/离岸人民币外汇远期（DF），现在DF开始到期，到期的人民币要汇到内地，所以拆息向上。

而另一位香港中资行交易员称，“感觉有些外资资金需求挺大的，...而在境外主要还是看大额资金流回国内这个因素，感觉是有些掉期到期的原因。”

尽管周四短率大涨，但市场的反应不是很大。该交易员称，可能客户有些小反应，但是看起来还好，毕竟10月人民币正式加入SDR（特别提款权）前以稳定为主。

今年初以来离岸美元兑人民币掉期基本处于下降通道，其中一年掉期从年初的逾3,600点曾一度跌至1,000点下方，最大跌幅逾七成，市场也基本维持熊市观点；不过本周一年掉期的最高涨幅就达30%，大多由周四和周五贡献。

离岸隔夜掉期从本周一亦开始回升，周四和周五两天的掉期点更是大幅上涨，周五最高升至30点，为近七个月新高，而上周五收盘价仅为-1.38点。

**资金面因素影响为主**

针对离岸人民币隔夜拆息意外飙高归因于人民币贬值预期的说法，受访的市场人士指出，种种迹象表明，资金面的因素占优而汇率影响不大。

“现在不能把利率波动跟汇率联系在一起，现在看整体看似乎仅仅是因为流动性，仅仅因为资金面的影响，跟汇率预期的影响不大。”第三位香港中资行交易员称。

他并表示，现在离岸市场的问题核心是池子太小，由于之前离岸市场对人民币汇率过于悲观，市场累积不少人民币空头，现在境内利率水平也有向上的预期，而市场预期的降息降准也没有发生，受到这些因素影响，离岸的人民币空头回补提振利率。

香港金融管理局（HKMA）此前数据显示，7月末人民币存款余额6,671.05亿元，单月环比减少6.2%。此外，7月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,075.34亿元，较6月下跌11.2%。而2014年底，香港人民币存款余额曾一度逾1万亿元。

而市场迹象也表明，汇率影响并不大。一方面人民币兑美元即期的在岸和离岸价格近期相对平稳，甚至价差有所缩窄。

另一方面，如果离岸美元兑人民币掉期远期上涨是因为人民币贬值预期上升的话，那么波动率就一定会有大幅提升。而实际情况是，CNH的波动率水平并没有明显上升，绝对波动率水平甚至在阶段性波动的低点。

可以说，资金面紧张主导了掉期价格包括离岸人民币利率的变动。但外资行人士亦表示，不排除央行意图通过抬升离岸人民币拆息和美元掉期以增加做空人民币的成本，从而应对G20(20国集团)峰会后可能的人民币汇率补跌行情。

一位欧资行交易员认为，离岸人民币短期拆息飙升并未引发市场恐慌情绪，但恐怕有中国监管层以此打压离岸人民币空头的可能。

另一位欧资行交易员亦指出，此次主要是归因于离岸人民币的流动性非常紧张，美元兑人民币一天的掉期点子已经到了10，那么离岸市场要做空人民币就非常困难。

**料属短期扰动**

考虑到离岸人民币资金池规模缩水，跨境资金流动的影响会相应加剧。多数市场人士认为，离岸人民币短期拆息上升料属于短期扰动，但未来不排除还有类似的情况出现。

为获取较高收益，香港人民币资金池很多选择配置内地代理行(MCB)存款以及中国银行间债券市场，且MCB存款期限不会很短，债券也不一定都摆布在国债、政策性金融债等高评级、高流动性、但低回报的品种上，所以一旦遇到离岸市场集中资金需求，拆息就会上升。

“个人觉得情况是正常的，且不会持续太久，具体要视相关同业的资金摆布结构、能否及时在内地抽回资金应付客户的需要而定。”杨杰文认为，估计随着人民币加入SDR，海外机构加快持有内地人民币资产，未来人民币市场流动性还会有一定的波动。

一中资行交易员称，价格波动到一定程度肯定会吸引新的资金进入，而流入之前，价格水平还要再持续一段时间，“我认为不会持续太久，可能会有新的资金入场，把价格推下来。”（完）