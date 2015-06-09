香港金管局在多伦多推广离岸人民币业务

路透香港6月9日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，该局总裁陈德霖周一在加拿大多伦多推广香港作为全球离岸人民币业务中心。

陈德霖表示，加拿大可以利用香港作为全球离岸人民币业务中心的角色，抓紧人民币国际化以及中国经济增长所带来的机遇。

在过去十年，中国与加拿大的双边贸易不断增加，至2014年约为800亿加元，中国现时为加拿大第二大贸易伙伴，双边贸易持续增长的潜力庞大。

金管局新闻稿还称，在多伦多举办的专题讨论中，双方探讨了新的人民币投资机遇，不仅包括“沪港通”，还有最近宣布的内地及香港基金互认安排，及预期于2015年内推出的“深港通”。

是次研讨会是香港贸发局在多伦多举行的“迈向亚洲，首选香港”推广活动的一部分。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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