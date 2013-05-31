综述：多款CNH衍生交易集中亮相 为HIBOR定盘价造势

路透香港5月31日 - 在香港6月份将推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制前夕，各大金融机构纷纷推出以CNH HIBOR为定价基准的新交易产品，抢镜似的亮相标志着离岸人民币业务发展的新里程。

业内人士预测，随着6月CNH HIBOR定盘机制推出，后续会有更多以此为定价基准的人民币投资衍生品出水，亦有助银行发展人民币贷款及利率金融产品和贸易融资业务，然HIBOR的建设培育空间取决于人民币国际化的程度，未来是否受市场认可还待检验。

交通银行(601328.SS)(3328.HK)香港分行周四发行了1亿元的人民币浮息存款证，息率为3个月CNH拆息加35个基点。此前中银香港(2388.HK)亦已为母行中国银行香港分行承销了首笔以CNH HIBOR定价的存款证，亦完成首笔以三个月CNH HIBOR为定价基准的人民币兑美元货币互换掉期交易(CCS)。

周二香港市场亦完成五年期人民币利率互换交易(IRS)，固定利率端年息为2.83%，浮动端为三个月的CNH HIBOR利率，交易方之一为星展银行（香港）;渣打银行(香港) 同时间完成了一笔1年期的IRS，合约亦以3个月的CNH HIBOR为定价基准，汇丰（香港）和中信银行（国际）的新IRS合约也已完成。

“这些交易是给即将推出的CNH HIBOR定价机制造势，抢一个出镜率，以证明机构的创新能力，但未来要看境外的的资产和负债是否用CNH HIBOR来定价，这还有个过程，CNH HIBOR近期需求料不会很多，跟SHIBOR一样还有个培育的过程。”一位中资银行（香港）外汇主管称。

渣打香港环球市场主管陈铭侨表示，人民币香港银行同业拆息利率掉期产品的推出，提供了可靠与透明的定价机制，让客户在利用人民币离岸市场时能有更多融资选择，免除利率浮动带来的风险。这宗首创的交易标志着离岸人民币在国际化过程中注入新的交易模式。

香港金管局及财资市场公会上月宣布将于6月推出CNH HIBOR定盘机制，成为全球离岸市场首个人民币拆息定价机制。为建置离岸市场指标收益率曲线的重要一步，将有利于贷款、衍生性商品等相关利率市场深化发展，满足市场的避险需求。

CNH Hibor利率可用作多种离岸人民币产品的基准，包括银行贷款、浮动利率、点心债券、利率互换等。

今年，香港离岸人民币市场继续保持稳定发展，截至3月底香港人民币存款及存款证总额超过8,100亿元，比上月上升300亿元。

**工欲善其事，必先利其器**

中国一句古话“工欲善其事，必先利其器”。此前，离岸人民币市场上的投资者一直苦于没有合适的对冲工具，以降低他们在汇率和利率方面的风险。由于现有的离岸可交收利率互换的浮动端仍基于SHIBOR或现有人民币固息利率计算，与离岸市场的关联性并不紧密，投资者不得不转而依靠交叉货币互换市场(CCS)。

“这对CNH货币和衍生品市场来说是一个里程碑式的事件，之前CNH利率一直缺乏fixing，没有fixing，例如IRS之类的衍生工具就没标的了。但工具有了，大家接受还有个过程。”日本三菱东京日联银行(中国)环球金融市场部分析师李刘阳称，“不过CNH HIBOR跟SHIBOR一样，都有个成熟的过程。

他并表示，“CNH Hibor已占据了先机，只要交易机制能够建起来，能够反映真实的资金供求情况，它作为离岸人民币的基准利率的优势就出来了。”

但分析人士亦认为，目前在岸人民币由于金融市场的分割等多种原因，虽然SHIOR(上海银行间同业拆放利率)的影响力日增，但还未能成为基准利率，市场存在定期存款利率、Shibor、回购利率和国债收益率等都承担了或多或少的基准利率职能，这亦制衡了CNH HIBOR的使用。

一位中资行香港分行人民币债券业务主管称，CNH HIBOR会随着人民币国际化的推进，预计以后CCS产品会使用更多，投资者亦会有基于CCS 和IRS组合来规避利率风险等要求，料以一年期的CNH HIBOR为基准的衍生产品会较多。她并表示，CNH HIBOR培育空间很大，“比如交易基础还有待夯实，在商业银行资产负债中的应用占比有所提高，社会认识还有待加强推广。”

交通银行香港分行人士对路透称，在CNH Hibor定价机制推出后，该行除已推出的浮息存款证外，还会积极参与各类人民币利率衍生产品交易及开发更多不同种类的理财产品，如利率掉期、交叉货币掉期及浮息贷款等。(完)

(记者 赵红梅; 审校 毕晓雯 )

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。