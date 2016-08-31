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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 17:15 BJT

香港7月末人民币存款余额跌至6671亿元 环比降6.2%--金管局

路透香港8月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周三发表的数据显示，7月末人民币存款余额降至6,671.05亿元，单月环比减少6.2%。

6月底，香港的人民币存款为7,115.49亿元。

金管局的数据并显示，7月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,075.34亿元，较6月的4,591.87亿元减少11.2%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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