香港下周一起取消居民人民币兑换限额 便利沪港通（更新版）

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路透香港11月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周三宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。

金管局总裁陈德霖向记者表示，在过去一段时间，金管局与银行业界以及中国内地部门就放宽兑换人民币限制进行了不少讨论及沟通，最终认为直接在香港离岸市场平盘，比起提高兑换上限更为合适。

“因为香港离岸人民币市场的资金池已经超过1万亿元，而离岸外汇市场亦有相当深度和规模，往后银行在离岸市场平盘不会产生任何问题，相信取消兑换限制后，香港居民参与沪港通及各项人民币金融交易，会更加方便。”他说。

他并称，按照离岸市场离岸办的原则，银行对居民人民币贷款和融资限制亦将不适用，这有利于香港金融机构推出及发售人民币金融产品，亦会将香港离岸人民币业务中心提升至更高台阶。

不过，香港居民每日8万元人民币汇款限制维持不变，因这牵涉跨境资金流动，需受内地法规规管，如果业界有此需求，金管局愿意与人民币银行磋商。

银行界对取消兑换限制表示欢迎，认为措施将更好地满足个人投资者需求，亦是香港作为离岸人民币枢纽的重要里程碑。

恒生银行(0011.HK)执行董事兼零售银行及财富管理业务主管陈力表示，“香港银行业会有更多机遇，扩展人民币服务范围，推动产品的创新，令香港居民可享有更多元化及方便的财富管理选择。”

他并称，该行计划于短期内推出更多元化的人民币投资服务及结构性投资产品，以进一步配合客户理财所需。

**沪港通令人民币兑换需求增加**

至于取消兑换限额会否触发大量存款转移至人民币，陈德霖称，这要视乎居民对人民币作为资产配置和投资工具的需求，沪港通容许居民购买内地A股，对人民币兑换需求增加，但预计人民币存款将会出现温和增长。

“香港人民币资金池超过1万亿，每日人民币外汇交易由以往数十亿美元增至200-300亿美元，居民兑换需求不会对市场有大影响。”他指出，过去两至三季居民的兑换需求比以往低，加上香港资金池相对内地存款总额的比例很小，因此认为放宽兑换对香港以及内地市场冲击有限。

香港自2004年中港两地订立人民币清算协议时开始实施兑换限制。现时，香港居民个人客户可以人民币兑换港元或以港元与持牌银行兑换人民币，现金兑换的上限是每人每次交易2万元人民币等值，通过存款帐户进行兑换的上限是每人每日2万元人民币。

非香港居民客户(即非香港居民身份证持有人)进行人民币兑换，并不设兑换金额限制。企业客户可以按照市场状况及惯例向香港的参加行兑换人民币，这类交易并没有设定任何限额。

中国证监会和香港证监会周一联合宣布，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

沪港通是中国资本帐开放的一个步伐，亦将刺激市场对人民币的投资需求，有利人民币国际化。沪港通使内地资本市场向境外机构及个人投资者开放，比起现行只供机构参与的合格境外构投资者（QFII）和人民币境外合格机构投资者（RQFII）限制更少。（完）

(记者 雷美珍; 审校 张喜良/杨淑祯)

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