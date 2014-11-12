香港取消人民币兑换限额有助资金池进一步扩大--汇丰

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港11月12日 - 投行汇丰发布报告称，香港取消居民兑换人民币限额，有助本地离岸人民币资金池进一步扩大和开发出更多人民币投资产品。
稍早香港金融管理局宣布，银行自下周一（17日）起取消居民每日两万元人民币兑换上限，以便利居民参与沪港通及其他人民币金融产品交易。
汇丰称，此项监管转变对于离岸人民币外汇市场更广泛的增长有正面作用，尤其是香港离岸人民币资金池进一步扩大，并开发出更多离岸人民币投资产品种类。
“经过一段时间，离岸人民币外汇交投应会提升，并支持人民币成为更具投资货币的角色。”汇丰环球研究高级外汇策略师王菊在报告中称。
汇丰认为，取消兑换上限，连同金管局将在下周一起提供最多100亿元人民币日间流动资金的安排，均针对沪港通开通后的人民币需求，因为比起现行的QFII和RQFII投资机制，沪港通的规模大且没有锁定期和流出限制，同时开放予更广泛的投资者（包括对冲基金）。因此，沪港通的推出很大机会促进人民币外汇市场交投和融资需求。
报告指出，更长远来说，取消兑换限额将会支持香港人民币市场发展。香港在众多离岸人民币市场之中拥有最多存款，由于隐含收益率水平吸引，未来人民币存款尚有进一步上升空间。
报告并称，在沪港通开通之前，外汇市场很大机会保持谨慎，加上中国财政部同于下周一在香港发行120亿元人民币国债，故市场流动性趋紧。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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