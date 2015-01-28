香港《经济日报》：环球货币乱战 人民币平衡木难走

（1月28日社评）

欧央行上周量宽后，人民币贬值压力显增，中央昨疑出手维稳。中央盘算是人民币兑美元稍弱以保经济，兑非美元货币稍强助国际化，惟美元与非美元汇价背驰加剧，人民币汇价更难平衡。

市场最关注的，固然是欧央放水会对人民币汇价后向有何启示。相信中央汇率政策有两大目标，应未改变，即一方面兑美元轻微贬值，免人民币汇价过强，以保出口竞争优势；另一方面则兑非美元货币轻微升值，维持人民币一定程度强势，鼓励国际投资者多持有人民币，助人民币国际化。

然而，中央今年若要续让人民币维持这种适度“明贬实升”的微妙状态，难度势较去年更高。

惟相比美国，欧央行上周已打响今年量宽第一枪，外界正猜测经济同样疲乏难兴的日本，加码量宽压力将续增。且不少国家，无论是发达国如加拿大，又或新兴国如印度，已先后减息撑经济，各国货币宽松动作料续有来，非美元货币颓势将尤甚于去年。

此可预视，今年美元强势更盛，而非美元货币则可能爆贬值战，中央要从中找到人民币汇价平衡点更难。皆因人民币兑美元若贬得不够多，将变相令人民币随美元走强，进一步削弱中国货品出口竞争力，令经济下行压力倍添。

惟人民币若较为靠拢其他弱势非美元货币，跟随其兑美元大贬，又恐窒碍国际投资者持有人民币作贸易、投资，以至各国央行将人民币加入其外汇储备组合的信心，不利人民币国际化进程。

正因如此今年中央要续兼顾保经济与国际化两大汇率政策目标，难度极高。惟面对此两难困局，中央对策暂相对有限，除保持警惕，按实际市况弹性拿捏平衡外，亦须加快推动人民币跨境贸易结算，缓减美元与非美元汇价大幅波动对内地外贸的冲击。若此推动有成，还可将环球汇价背驰的危机，化为人民币加速国际化的机遇。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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