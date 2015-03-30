香港以外交易中心处理全球人民币支付占比上升--SWIFT

路透香港3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。

虽然按照金额衡量，香港仍占全球人民币支付市场70%以上的份额，但香港之外离岸中心2月份处理的全球人民币支付占到了25%，而两年前占比为17%。

SWIFT称，分属亚洲及欧洲主要金融中心的新加坡和伦敦，在推动香港以外人民币使用普及方面扮演了重要角色。

SWIFT还称，随着全球各地设立离岸人民币清算中心，包括亚太地区之外的好几个国家，人民币的使用已有所加速。

“在香港之外有越来越多的国家使用人民币，这对于人民币国际化而言是一个很好的见证，”SWIFT亚太地区支付负责人Michael Moon说。

中国迄今为止已在14个离岸人民币中心指定了人民币清算银行，其中大多数是在2014年指定的。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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