香港以外交易中心处理全球人民币支付占比上升--SWIFT

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透香港3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。
虽然按照金额衡量，香港仍占全球人民币支付市场70%以上的份额，但香港之外离岸中心2月份处理的全球人民币支付占到了25%，而两年前占比为17%。
SWIFT称，分属亚洲及欧洲主要金融中心的新加坡和伦敦，在推动香港以外人民币使用普及方面扮演了重要角色。
SWIFT还称，随着全球各地设立离岸人民币清算中心，包括亚太地区之外的好几个国家，人民币的使用已有所加速。
“在香港之外有越来越多的国家使用人民币，这对于人民币国际化而言是一个很好的见证，”SWIFT亚太地区支付负责人Michael Moon说。
中国迄今为止已在14个离岸人民币中心指定了人民币清算银行，其中大多数是在2014年指定的。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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