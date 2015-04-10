综述：离岸人民币流动性杀出回马枪 水漫香江方伊始

图为香港一辆电车上的一名男子站在人民币货币符号旁。 REUTERS/Tyrone Siu

作者 倪蔚丹

路透北京4月10日 - 从人民币贬值预期降温到在离岸汇差收窄，再至内地资金蜂拥南下，令港股通额度接连告罄，一曲水漫香江的“三重奏”已在离岸人民币（CNH）市场拉开序幕，且势头有望延续。

业内人士称，两会之后中国央行积极推动人民币国际化与汇率维稳的信号已很明朗，人民币贬值恐慌消退，为做空人民币而“借短卖长”的USD/CNH掉期交易不复前期热络，降低了对人民币短期资金的需求。尽管离岸CNH汇率仍弱于境内CNY，但本周汇差一度消失，人民币资金不再从境外流向境内购汇再回境外结汇进行套利，亦助力离岸人民币流动性改善。

他们并指出，由于AH股溢价率处于高位，在港股通额度连两日告罄之际，蜂拥南下的资金亦增加了离岸人民币供应，且不排除在国际美元升势暂歇之下更广义的资本流入；而境内市场中国央行接连调降逆回购利率，基于可替代资产之间的联系，对离岸人民币利率的下行亦会起到一定引导作用。

“离岸人民币流动性改善有预期的因素、有港沪通的因素、再加上美元兑新兴市场货币出现回调整固，（CNY与CNH）汇差收窄，造成没有什么资金套利令离岸人民币流动性收紧，三重因素都结合起来的影响吧。”汇丰银行(HSBC)高级外汇策略师王菊对路透说。

离岸人民币拆借利率定盘价本周四全线大步回落，其中一周期和两周期品种创出近三个月新低。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，短期离岸人民币流动性趋于宽松的局面有望延续。前期看空人民币的力量在中国政府释放出明朗的政策意图、国际资金回流新兴市场的大背景下已发生扭转。美元指数.DXY突破100大关后陷入盘整且欧元区货币宽松，令国际资金开始回流新兴市场，港元兑美元汇率自3月中下旬以来持续走强亦是资金流入的佐证。

“考虑到沪港通的供应，广义的资金流入，以及人民币币值的稳定，我觉得短时间这些因素都不会发生变化。”他称，其中美元是一个很重要的观察指标，若美元重新回复到快速走强的轨道，则其中很多因素都会变化，至少广义的资金流入可能会少，另外人民币的贬值预期可能又会重新抬头。

因港元汇价触及强方兑换保证水平，香港金管局本周四晚向市场注资31亿港元，为去年8月以来首见。根据香港现行的联系汇率制度，金管局会在触及7.75港元的强方保证时从持牌银行买入美元，在触及7.85港元的弱方保证时卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

本周四港股通额度连续第二日用罄。港股通（北水南下）本周三首次出现单日105亿元人民币额度用罄的情况。港股通及沪股通（南水北上）当日的成交额共计299亿元人民币，亦打破去年11月7日首日开通的139亿元人民币的纪录。

**人民币汇率短期仍看好**

分析人士指出，由于AH股溢率处于高位，流入香港的人民币通过交叉盘转换成港币，将会打压离岸人民币汇率；但沪港通机制意在拓宽境内外股市的连通性，而非指向人民币单边升值或者贬值，短期人民币汇率在中国央行积极推动人民币国际化的大背景下仍然看好。

“如果是人民币购港币，相当于人民币先买美金，把美金换港币，就相当于是购汇，购汇的话（USD/CNH）会往上走。”一股份制行外汇交易主管表示，“现在所谓的直盘其实也是通过交叉盘算出来的。”

但上述交易主管指出，从市场表现来看，沪港通对人民币的汇率影响并不明显。谢亚轩亦称，在目前人民币贬值预期不甚强烈的情况下，离岸人民币短端利率走低，只是为借入人民币做空提供了充分条件，而非必要条件，并不必然会引发人民币贬值。

王菊亦认为，短期仍看涨人民币汇率，因中国政府积极推动人民币国际化，且近期一些重要事件都需要人民币汇率维持稳定：包括中国政府积极推动亚洲基础设施投资银行建设、争取加入特别提款权（SDR）、以及明晟(MSCI)新兴市场指数将在6月进行年度审议，讨论是否将中国A股纳入。

“我觉得中国经济改革、重新平衡的决心还是挺大的，所以年底有可能即期到不了我们看的6.34。但是我们觉得现在改动预测的话，可能还是有点为时过早，我们还没有完全改变美金可能继续走强的中期趋势，但是短期之内是看好人民币的。”她说。

她并认为，国际美元在盘整一段时间后有望重拾升势，因美国数据通常在三四季度会转好，这既有季节性的因素，也有天气等各方面的影响。若届时美元指数反弹，则人民币即期有小幅走贬的可能。

在岸人民币兑美元3月一举收复今年初以来的跌幅，累计升值1.13%，并创出逾三年最大单月涨幅。在岸CNY与离岸CNH的汇差亦随着人民币贬值预期降温而有所收窄：今年初阔至逾三百个点子的汇差，在本周三曾一度消失。

预览在岸CNY与离岸CNH汇差走势图，请点选：link.reuters.com/meh54w

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 17,842.4 71

渣打 12,263.4 29

法巴 11,886.2 29

巴克莱 3,000.0 2

星展 2,802.6 16

德意志 1,590.5 4

**本周市场动态**

--两位消息人士周二指出，韩国信用卡公司Shinhan Card三年期宝岛债（在台湾发行的人民币债券）正以5.0%询价。一消息人士称，Shinhan Card宝岛债预计募集发行金额约8亿人民币。

--渣打银行(STAN.L)最新公布数据显示，2月渣打人民币环球指数升至2,133点水平，较上月成长0.14%，创28个月最小增幅，部份是受农历新年因素影响。

--台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。负责债市管理的柜台买卖中心一位不愿具名官员表示，将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价，预计5月底正式上线。

--港交所数据显示，香港美元／人民币期货3月的交易额升至22亿美元，平均每日成交名义价值为9,900万美元，这一交易额比1月19亿、2月17亿为高，非庄家交易占66%，较上月58%亦增加。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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