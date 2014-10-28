香港前八月人民币贷款增32% 增速远高于存款--金管局

路透香港10月28日 - 香港金融管理局（HKMA）日前公布，截至今年8月底，香港的人民币银行贷款余额达到1,522亿元，比2013年底增加32%，增长率远高于人民币存款增长率。

金管局周一提交予立法会财经事务委员会简报会的数据显示，截至今年8月底，人民币客户存款及存款证余额分别为9,368亿元及1,935亿元，两者合计为1.1303万亿元人民币，较2013年底的1.0530万亿元增加7%。

尽管香港银行业的人民币贷款规模仍然很小，但相关业务在持续增长。

金管局亦表示，今年首三季点心债市场发行活跃，发行量达1,636亿元人民币，比去年全年的1,166亿元高40%。发债体包括中国内地及海外金融机构和企业。截至今年9月底，未偿还点心债余额约3,740亿元人民币，较年初增加两成。

香港的人民币贸易结算业务亦进一步增长，今年首八个月，经香港银行处理的人民币贸易结算额达到3.9298万亿人民币，比2013年同期增加72%，亦超越去年全年的结算总额。香港支付内地相对内地支付香港的金额比例为1:1.4。（完）

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(记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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