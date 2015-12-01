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中国财经 | 2015年 12月 1日 星期二 11:00 BJT

应把握人民币纳入SDR机遇 强化离岸市场地位--香港金管局总裁

路透香港12月1日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，香港应把握人民币纳入SDR的机遇，强化其离岸人民币市场地位。

国际货币基金组织（IMF）稍早宣布同意将中国人民币纳入SDR基准货币篮子。

陈德霖在一份声明中称，IMF的决定确认了人民币为可自由使用的货币，香港与内地有密切经贸联系，又是全球最大的离岸人民币中心，应把握这个历史性机遇，不断强化金融基础建设，提升市场人才和产品，在内地金融市场进一步开放和人民币国际化的进程中，继续发挥重要的桥头堡和金融枢纽作用。

香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，人民币加入SDR将有助增加香港的人民币业务，但相信全球对人民币资产需求慢慢增加，香港有足够承受能力应付。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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