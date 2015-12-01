应把握人民币纳入SDR机遇 强化离岸市场地位--香港金管局总裁

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月1日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，香港应把握人民币纳入SDR的机遇，强化其离岸人民币市场地位。
国际货币基金组织（IMF）稍早宣布同意将中国人民币纳入SDR基准货币篮子。
陈德霖在一份声明中称，IMF的决定确认了人民币为可自由使用的货币，香港与内地有密切经贸联系，又是全球最大的离岸人民币中心，应把握这个历史性机遇，不断强化金融基础建设，提升市场人才和产品，在内地金融市场进一步开放和人民币国际化的进程中，继续发挥重要的桥头堡和金融枢纽作用。
香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，人民币加入SDR将有助增加香港的人民币业务，但相信全球对人民币资产需求慢慢增加，香港有足够承受能力应付。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。