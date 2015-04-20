香港要做好离岸人民币中心 不能没有上海的配合--香港官员

路透香港4月20日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强称，一直以来社会上不乏评论将沪港两地比作竞争对手，但要知道香港要做好离岸人民币中心，不能没有上海方面持续开放的配合。

他并称，自贸区及沪港通已经成了沪港合作的重要载体，使沪港合作有了充实的内容。同时在中国市场不断开放及发展的情况下，上海这个引擎自必然会变得越来越大，故此香港必须反覆思考如何把握内地开放的机遇，在现有优势下寻找新亮点，并在国际市场上保持竞争力。

以下为陈家强周日（19日）在其网志(here)撰文内容：

上星期四在上海出席了沪港金融合作第五次工作会议，清明节后上海的天气开始暖和，正是春意盎然的季节，会议亦进行得非常顺利，大家就沪港通及自贸区等议题进行了讨论，巧合地港股通出现了自开通以来首次每日额度用尽的情况，实在为会议平添了几分热闹的气氛。

而在第二天的沪港经贸合作会议上，双方又签署了三份合作协议，内容包括加强两地商务及金融合作、公务员实习交流活动等，成果丰硕。

回想2010年初沪港金融合作工作会议首次举行时，人民币国际化刚刚启步，香港的离岸人民币资金池的规模只有630亿。为擦亮香港作为国家的国际金融中心及离岸人民币中心这个品牌，特区政府在那年开始不断进行海外推广，到了去年底我们的资金池已经超过11,500亿，五年间的增幅不可说是不惊人。

当时我们意识到人民币国际化是国家金融开放的第一步，在国策带动下上海将会越来越开放及国际化，而且变革不会只局限于开放人民币资本市场，亦包括监管方面的改革，香港则会在离岸市场继续扮演试验田的角色。随着上海的在岸市场变得越来越开放，资金流及产品创新「走出去」的情况下，两地的互动必定会愈趋密切及多元化。

有别于很多人的看法，我们知道香港要做好离岸人民币中心，不能没有上海方面持续开放的配合。事实上当时亦有意见认为，离岸市场的人民币应留在境外使用，不一定要回流到在岸市场，然而我们认为这样会令人民币国际化的成效不彰，因为只有在离岸和在岸市场形成一个循环系统、在互补互助的运作下，人民币市场才能充份发展。

有见及此，我们在2010年与上海举行了首次沪港金融合作工作会议，为两地有关人民币国际化的合作及讨论构建了一个平台。两地首次合作便是我们和上海市金融服务办公室主任方星海一行人一同到东南亚，为人民币国际化进行路演，具体地展示两地合作的态度，成为传媒的焦点。

一直以来社会上不乏评论将沪港两地比作竞争对手，但我们觉得有必要纠正这种看法。因此在合作进行路演以外，我们多次到上海参加当地的金融论坛，讲解香港在人民币国际化中的角色，以及我们资本市场发展的方向，我们亦不时邀请上海官员来港参加亚洲金融论坛，进行交流。

我在2010年首次参加了上海陆家嘴金融论坛，讲解与上海合作推动人民币国际化的理念。为了形象化地描述香港和上海的合作关系，当时我们将两地比作飞机上的两个引擎，可以一起发动，为推动人民币国际化作出贡献。五年后回想，虽然当时难以想像自贸区的成立，更不可能预测沪港通的出现，然而这个比喻却来得非常贴切。

时至今日，自贸区及沪港通已经成了沪港合作的重要载体，使沪港合作有了充实的内容。同时我们亦应了解，在中国市场不断开放及发展的情况下，上海这个引擎自必然会变得越来越大，故此我们必须反覆思考如何把握内地开放的机遇，在现有优势下寻找新亮点，并在国际市场上保持竞争力，让香港这个引擎继续发展，充份发挥我们的能量，令到国家金融改革的航机能够平稳地振翅高飞。（完）

(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。