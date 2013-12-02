曾俊华提醒比特币投机成分高

路透香港12月2日 -比特币（Bitcoin）成为街头巷尾热谈，香港财政司长曾俊华表示，比特币投机成分高，提醒小心风险。

曾俊华在其网志上(here)发表文章指出，Bitcoin的价值没有实物或发行人支持，不保证可以兑换成实体经济的货币或商品。严格来说，Bitcoin现时仍不算上是电子货币，只是可以进行私人或网上交易的「虚拟货币」。

他表示，现时Bitcoin兑换美元的价值不断上升，基本上是出于投机因素，没有实体经济支持。如果未来Bitcoin可以积极推广低交易成本的经济效益，说不定使用Bitcoin支付实体交易可以到达关键规模(critical mass)，情况可能会不一样。

“但是，现时投机成份太重，反而可能防碍Bitcoin在这方面的发展。”曾俊华说。

由中本聪（SatoshiNakamoto，市场猜测为化名）于2008年提出的电子加密货币概念--Bitcoin，今年在价格飙涨下成为热门话题，根据比特币交易网站Mt.Gox，目前报价已达1,042美元，一个月来飙涨约五倍。Bitcoin在中国亦获炒家青睐，根据以人民币报价的交易网站，目前价格报6,380元人民币。

曾俊华指出，Bitcoin无法防止一人开数个帐户造市拉抬价格，且其无法追查资金来源的特性，对于吸黑钱活动具有吸引力，不排除未来国际社会可能会连手取缔及规管。一旦比特币回报潜力减少，投机活动可能会转移阵地转炒其他虚拟货币。

美国参议院今年8月曾就Bitcoin在内虚拟货币举行听证会，但目前尚未有任何国家承认其货币合法性。中国人行副行长易纲稍早表示，短期内不可能承认Bitcoin的合法性。台湾央行总裁彭淮南亦称其为泡沬。（完）

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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