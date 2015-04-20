曾俊华：未来一段时间港股大幅波动的风险不容忽视

他并称，“除了港股进入大时代外，香港的政治环境也进入大时代。政改方案能否通过，将对香港的政治、经济、民生有根本性的影响，也很可能是香港会否由盛转衰的分水岭。”

以下为曾俊华周日（19日）中午发表的个人网志(here)内容：

复活节假期过后，股市非常活跃，不少业界人士认为香港股票市场已进入大时代。的确，过去八个交易日，恒生指数合共上升接近2400点，港股平均每日成交超过2300亿元，单日最高成交量超过2900亿元，是过去平日成交量的数倍。这八天股市波动比较大，单日上下波幅曾经达到1200点，星期五晚上即月期指下跌700点，估计明天股市很可能会裂口低开。未来一段时间，股市大幅波动的风险实在不容忽视。

事实上，国际货币基金会星期三发表报告，认为现时环球资产价格是预期美国联储局只会缓慢地逐步加息，一旦市场怀疑这个预期可能会落空，股汇市场会出现剧烈波动，幅度可能较2013年年中更剧烈。当时时任联储局主席伯南克提出，联储局逐步减少买债的退市部署，他的言论即时引发环球股汇市场波动。

无线电视反应迅速，宣布重播经典剧集《大时代》，即时引起很多关于“丁蟹效应”的讨论。有报章甚至表列过去20年秋官主演剧集的播放时间，对照同期香港股市的表现，尝试证实“丁蟹效应”。近日，我和一些朋友闲谈时，也有讨论这个话题。朋友对我相信“丁蟹效应”非常惊讶。他们问我如何解释这个现象，是否认为小股民较迷信，还是出于羊羣心态。

其实，市场累积相当升幅后出现较大的调整，只是迟早的问题，绝不奇怪。电视台负责人选择在股市急升后重播《大时代》，应验“丁蟹效应”的机会自然较高。虽然我并不认为秋官有特异功能，但我相信“丁蟹效应”有助提醒小股民要注意股市风险，不要盲从股评人的意见，所以我乐见无线在市场气氛炽热时重播 《大时代》。

除了港股进入大时代外，香港的政治环境也进入大时代。政务司司长将在下星期三公布政改第二轮谘询报告和具体方案。政改方案能否通过，将对香港的政治、经济、民生有根本性的影响，也很可能是香港会否由盛转衰的分水岭，值得我们每一个香港人认真思考。

不满政改方案的市民，宁愿政制原地踏步也要否决方案，我尊重他们这种想法。但我希望他们也尝试从另一个角度思考。我相信他们明白，很多市民都渴望在2017年可以投票普选行政长官。如果政改方案未能通过，渴望投票的市民的意愿将会完全落空，无从影响选举结果。相反，如果政改方案获得通过，不满方案的市民，仍然有方法表达和量化对选举制度和候选人的不满，如投“白票”等。

民主制度的根本，在于大家愿意顾及彼此的意愿，共同为社会作出选择，包括在有需要时，放下自己的意愿。如果我们只坚持自己的意愿，不考虑其他人的想法，民主制度便会瓦解。如果不满方案的市民坚持要否决方案，等同剥夺其他市民的投票权。罔顾其他市民的意愿，有违民主最基本的精神。用这种方式追求民主，不是十分讽刺吗？我希望不满方案的市民，顾念大多数市民的意愿，要求代表他们的立法会议员支持方案。

近日，有准备要反对政改方案的议员表示，否决方案可以“保留继续争取真民主、真普选、真选择的力量”。我实在不明白这个逻辑。为甚么否决方案可以保留这份争取的力量，而通过方案后这份力量会消失呢？唯一合逻辑的解释似乎是，通过政改方案后，500万选民可以选举行政长官，要争取的目标已经达到，不再需要争取的力量。以此推论，今天的“否决”，似乎只是铺路，让明天可以重播“继续争取”的戏码。我希望议员只是一时冲口而出，并非真有此意。

当金融市场和香港政局正进入大时代，有立法会议员又重播《预算案拉布》，虚耗议会时间。今年预算案一共有3900多项修订，是去年的两倍。以去年的速度估算，今年单是表决3900项修订，便需要至少110小时，相当于整整10天会议时间。立法会每个立法年度，由10月初至翌年7月中，扣除假期，开会时间一般只有九个多月。过去两年，由于预算案拉布，浪费了全体议员一个多月的时间，也严重影响法案审议和政策讨论，令人十分无奈。《预算案拉布》已经成为票房毒药，我希望拉布议员有勇气，中止重播，撤回修订，让议会恢复正常运作。（完）

(整理 雷美珍；审校 张喜良)

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