香港政府对部分示威地点展开清场

香港政府周二开始对被占领近两个月的市中心示威营地展开部分清场，但主要示威地点大部分仍不受影响。目击者称，约有30名法院法警抵达金钟地区毗邻港府的中信大厦，准备应大厦所有者的请求，强制执行法庭清理街道的裁决。中信大厦附近区域已被金属路障包围，阻断了去往附近中环商业区的通勤路线。图为中信大厦外，大楼工作人员拆除路障。路透