香港财政司司长指提高沪港通额须与中央讨论 暂未有时间表

路透香港4月10日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁(CEO)李小加周五指，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二、三成。正在上海出访的财政司司长曾俊华表示，提高额度需与中央讨论，现时未有时间表。

香港股市在复活节长假后走强，过去两日，南下资金购买港股的港股通连续用尽每日105亿元人民币的额度。但周五在内地A、B股转强下，港股涨势收歛，恒生指数.HSI收高1.2%，报27,272.39点；港股通额度用去略多于一半，即53.9亿元人民币。港股主板成交额由周四的2,915.28亿港元降至2,211.45亿港元，是本周三个交易日中最低，但仍是历来第三高。

资金持续流入股市，市场对港元需求大增，港元兑美元HKD=D2触及7.75的强方兑换保证，香港金融管理局周五下午再向市场注资62亿港元平抑港元强势，连同周四晚注入的31亿港元，迄今共注入93亿港元。金管局对上一次注资已是去年8月5日以来首见。

对于大量资流入港股，曾俊华表示，相信资金来自多方面，包括过去几天复活节及清明节长假期累积的，南下资金亦有一些，所以加起来有这样的需求，这个增加是可以预期得到。

他同意当中有部份资来由沪港通所带动，但相信这部份是有限的。

被问到李小加表示假如沪港通额度上调，幅度可能不止两、三成。曾俊华表示，当局讨论额度方面，不是直接与上海，而是与中央共同讨论。

＂这个讨论需要一段时间，现在暂时未有时间表。（李）小加一向都是非常积极乐观的人，我希望他的愿望都可以成真。＂曾俊华说，但就没有评论上调幅度。

**吁投资者保持冷静**

李小加今早在港交所出席完仪式后对记者表示，最近这几天整个市场非常火爆，很多纪录屡次被打破，香港的股市进入了一个新的时代。

＂在这个时候，大家在兴奋的过程中，我也很希望大家能够冷静，这个时候不要焦急，不要慌。互港通是一座大桥，这个大桥会在这儿10年、20年，慢慢来，根据您自己的节奏来做好自己的投资，没有必要去赶。＂他说。

＂大家都挤到这个桥上去以后反而会出现践踏，会出现问题。＂他表示。

中资股备受热捧，周五在港首日挂牌的广发证券H股(1776.HK)收市报25.4港元，较招股价18.85港元高出34.7%。其A股(000776.SZ)则收低0.87%，报30.61元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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