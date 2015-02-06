沪股通额度可能在第一季底就会用尽--港交所高层

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港2月6日 - 港交所高层对投资人表示，预计沪股通额度在3月底之前就会用完。这个情况将使中国面临提高额度的压力，以免沪港通项目停摆。
若是当局迅速决定调高甚至取消沪股通的3,000亿元人民币额度上限，可谓是给沪港通计划投下重大的信任票。
然而，北京当局可能左右为难，想要进一步开放资本市场，又担心短线投资者闸门洞开会导致市场波动增加。沪港通推出初期，短线投资人占主导。
人行周三全面降准的举动将更添此类忧心。外界认为人行前几次类似的举措，是造成中国股市在杠杆放大推动下大涨的因素。
香港交易所客户业务发展主管俞泰硕上月在爱尔兰基金行业协会(IFIA)于香港举办的一场论坛中表示，以目前的额度使用速度，加上越来越多的企业参与进来，沪股通额度可能在第一季底前后就会用光。
俞泰硕表示，12月底与1月初交易量放大，显示额度动用情况逐渐活跃。俞泰硕为客户业务发展，定息产品及货币发展部主管。
“如果以这个速度持续下去，第一季季底之前，也就是两个月或两个半月后额度就会用尽，”他表示。
他也表示，港交所已经与监管机关以及上海证券交易所就额度问题进行对话，他预期当接近额度上限时，将讨论调高额度或直接取消限制。
如果不调高额度上限，投资人将只能在其他机构卖股释出额度时，才能再透过沪港通购买上海的股票。
港交所一名发言人回应路透的评论要求时表示，港交所“会监看额度的使用情况，并将于适当时间与相关部门讨论这个问题。”
港交所已表示，它认为沪港通额度就是一种减速带，一段时间之后可以移除，但最终决定权可能还是在中国国家外汇管理局(SAFE)手中，而SAFE以往并不急于调高额度。
目前无法取得SAFE的看法。
业内人士表示，部分外资机构投资者已开始积极推动调高沪港通额度限制。他们担心，等到他们争取到自己国家监管机关批准使用这项计划的时候，额度基本上已经用尽了。
沪港通额度使用情形：link.reuters.com/tej93w
沪港通成交量图表：reut.rs/1wDkcHU (完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 王丽鑫/王颖/蔡美珍)
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数