港元远期汇率若跌穿7.85非因脱钩预期 重申港元不脱钩--香港金管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月27日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，港元远期汇率若跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为；而国际基金经理人--索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利并非新鲜事物，不用太担心。
金管局负责货币管理的助理总裁李达志向传媒作以上表示，他并重申，港元不会与美元脱钩，联系汇率制度最适合香港，目前亦没有需要优化联系汇率制度。
港元兑美元于1月20日一度触及7.8295逾八年最弱水平，惟尚未触及7.85弱方保证水平，其后连日反弹至7.8左右水平。
李达志表示，看不到有人在大规模收集港元，以准备进行双边操控。
金管局今天发表专栏指出，随着美国加息，港元因息差扩宽而走弱是正常现象，亦是香港利率正常化的必经过程，是根据港元联系汇率的设计的正常运作。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)