港元远期汇率若跌穿7.85非因脱钩预期 重申港元不脱钩--香港金管局

路透香港1月27日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，港元远期汇率若跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为；而国际基金经理人--索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利并非新鲜事物，不用太担心。

金管局负责货币管理的助理总裁李达志向传媒作以上表示，他并重申，港元不会与美元脱钩，联系汇率制度最适合香港，目前亦没有需要优化联系汇率制度。

港元兑美元于1月20日一度触及7.8295逾八年最弱水平，惟尚未触及7.85弱方保证水平，其后连日反弹至7.8左右水平。

李达志表示，看不到有人在大规模收集港元，以准备进行双边操控。

金管局今天发表专栏指出，随着美国加息，港元因息差扩宽而走弱是正常现象，亦是香港利率正常化的必经过程，是根据港元联系汇率的设计的正常运作。（完）