炒家沽空港汇成功机会极低 因金融体系稳健--香港金管局总裁

路透香港2月1日 - 稍早有国际大型对冲基金表示押注人民币和港元贬值，香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一撰文称，炒家沽空港元汇价HKD=D3成功机会极低，因香港金融的稳健程度已大大提高，并重申金管局维持联系汇率制度的决心和能力都毋庸置疑。

陈德霖在金管局专栏《汇思》中撰文(here)指出，香港金融环境正面对不同挑战，包括经济增长放缓、银行信贷增长减慢且资产质素有转差迹象、楼市走势不明朗以及金融市场波动；加上内地经济增长稍为减速，人民币汇价走弱，触发部分投资者看淡内地和香港经济前景，金融大鳄狙击沽空的传闻亦言之凿凿。

“有人将现况与1997-98年亚洲金融风暴时香港受国际大鳄狙击和双边操控的情况相提并论。”他说，“但现时香港金融的稳健程度远胜当年，大家实在毋须过份忧虑。”

陈德霖称，不论是香港银行体系的总结余、货币基础，还是外汇基金的外币资产，比起97年都以倍数增长。这说明甚么？就是炒家如果要抛空港元去推高利率，需要动用数以千亿港元计的“弹药”，这是非常困难的。加上现时港股市盈率只有8倍，与1997年高达19倍水平比较，炒家通过在股市或期指造淡而获利的空间十分有限。

“在技术层面，炒家沽空港汇，需要在港汇远期市场建造大规模淡仓，而港元远期市场的深度不大，炒家一旦大手在远期市场上下其手，由于交投量低之故，很快便会推低港汇远期价格，增加沽空成本。”他并称，“这种操作既不隐蔽，成本亦越造越高，故成功机会极低。”

陈德霖指出，自2008年金融海啸以后，国际间致力金融改革，监管趋向严格，银行在《巴塞尔协定三》及各种限制下，很难像过去一样借出大量港元资金予炒家，也令狙击活动的规模难以做大。

此外，香港银行体系依然稳定，资本充足率高于国际标准，流动性亦非常充裕。金管局过去数年实施七轮逆周期措拖及其他监管措施，亦大幅提高香港银行体系的抗震能力。（完）