香港金管局周四晚向市场注入31亿港元 遏抑港元强势

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港4月10日 - 因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周四晚向入市场注资31亿港元，为去年8月以来首见。
在这一次注资后，银行体系总结余下周一（13日）将增加至2,422.85亿港元。
周五本地时间07:54，港元兑美元HKD=D2报7.7502，接近7.75的强方兑换保证水平。
香港股市自复活节长假期后大幅走高，成交额亦连续两日创新高；周三及周四两日主板成交金额共计逾5,400亿港元，受内地资金流入购买港股推动。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数