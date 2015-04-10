香港金管局周四晚向市场注入31亿港元 遏抑港元强势

路透香港4月10日 - 因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周四晚向入市场注资31亿港元，为去年8月以来首见。

在这一次注资后，银行体系总结余下周一（13日）将增加至2,422.85亿港元。

周五本地时间07:54，港元兑美元HKD=D2报7.7502，接近7.75的强方兑换保证水平。

香港股市自复活节长假期后大幅走高，成交额亦连续两日创新高；周三及周四两日主板成交金额共计逾5,400亿港元，受内地资金流入购买港股推动。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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