香港金管局向市场注入124.78亿港元 以缓和港元强势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月2日 - 据路透报价网页HKMAOOC显示，香港金管局周三下午向市场注入124.78亿港元以缓和港元强势，因市场对港元需求持续强劲，令港元汇价多次触及强方兑换保证。
经过这次注资，下周二（8日）香港银行体系结余将增至3,186.25亿港元。
金管局周二先后两次向市场沽出合共155亿港元以平抑港元汇价，为自4月底以来首次。
香港时间18:04，港元兑美元HKD=D2汇价仍处于7.75的强方水平。
市场人士指出，市场对港元需求增加，相信与近期人民币贬值后，汇率波幅较大，令部份企业和存户陆续转回港元有关。稍早离岸人民币即期与在岸价差扩至逾1,000点子，创2011年9月以来新高。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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