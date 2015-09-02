香港金管局向市场注入124.78亿港元 以缓和港元强势

路透香港9月2日 - 据路透报价网页HKMAOOC显示，香港金管局周三下午向市场注入124.78亿港元以缓和港元强势，因市场对港元需求持续强劲，令港元汇价多次触及强方兑换保证。

经过这次注资，下周二（8日）香港银行体系结余将增至3,186.25亿港元。

金管局周二先后两次向市场沽出合共155亿港元以平抑港元汇价，为自4月底以来首次。

香港时间18:04，港元兑美元HKD=D2汇价仍处于7.75的强方水平。

市场人士指出，市场对港元需求增加，相信与近期人民币贬值后，汇率波幅较大，令部份企业和存户陆续转回港元有关。稍早离岸人民币即期与在岸价差扩至逾1,000点子，创2011年9月以来新高。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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