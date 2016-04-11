大部分香港投资者强烈支持港元与美元挂钩 助市场稳定--美盛

路透香港4月11日 - 环球资产管理公司美盛（Legg Mason）周一称，大部分香港投资者强烈支持港元与美元挂钩，因有助市场稳定。

美盛于2015年12月至2016年1月期间于全球19个市场访问了5,370名高资产净值投资者，其可投资资产总值最少为20万美元（不包括主要居所），其中4,103名年龄介乎40-75岁的年长投资者以及1,267名18-39岁年轻投资者。亚洲占四分之一，香港受访者逾200个。

调查结果显示，84%年长投资者认同港元应继续与美元挂钩，而年轻投资者之中，对此表示认同的亦有78%。

美盛中国及香港业务主管曾劭科称，“投资者强烈支持港元与美元挂钩，认为这样对香港的发展较乐观，且对香港的稳定至关重要。”

调查又显示，71%年长投资者和65%年轻投资者认为香港本地股票会在未来12个月提供最佳投资机会。但投资心态转向悲观，只有55%年长受访者对投资表现感到乐观，较去年的80%明显减少，而年轻投资者之中只有38%对今年投资表现持正面看法，主要忧虑环球经济欠稳定，加上中国经济放缓。

此外，19%的年长投资者更表示对香港的政局以及美国加息对本地经济的影响感忧虑。

这是美盛连续第四年的环球投资者调查，有别于过往，今期调查对年长与年轻的投资者进行全面区分，以探讨作为“未来接班人”的年轻一代投资心态。

调查显示，73%年轻投资者及69%年长投资者认为其整体投资风险承受水平属“非常/颇为保守”，若某项金融产品的价值于连续六个月或较短时间内持续下跌，58%年轻投资者和57%年长投资者会沽售有关产品。67%年轻投资者和71%年长投资者对收益性投资未来12个月创造的收益感到乐观。

曾劭科称，“调查结果反映年轻投资者的投资策略较年长投资者更为保守，他们追求持续收益多于高波动性（high beta）的投资产品。”

他并指出，另一个分歧在于年轻投资者相对不看好中国市场，63%年长投资者认为中国提供最佳投资机遇，其次是美国（36%），但年轻投资者之中，45%认为美国是最佳的投资市场，其次是中国（40%）。

此外，近半数年长投资者曾使用、或拟在未来12个月内使用沪港通机制，但67%年轻投资者表示并无计划使用有关服务。

美盛的总部设于美国巴尔的摩，其在全球多个主要投资中心提供主动型资产管理服，于今年2月末的资产管理规模为6,567亿美元。（完）