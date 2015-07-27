香港《信报》：安倍内耍国民 对华两面三刀

（7月23日社评）

七十年前，中、美、英三国签署《波茨坦公告》，敲响了日本军国主义的丧钟。今天，世界各地纪念反法西斯战争胜利七十周年，日本首相安倍晋三却拒绝明确承认《波茨坦公告》对日本发动侵略战争的定性。安倍不肯直接表态，声称「没有详细阅读」《波茨坦公告》，因而无法评论，拙劣的回避，如同将世人当无知孩童。安倍狡诈随见。

一直盼与中国国家主席习近平举行正式峰会的安倍，获中国发出邀请，参与北京纪念抗战胜利七十周年活动，安倍的安保局长谷内正太郎正穿梭中日为安倍访华作安排。安倍迅速抓住中国释出的善意，却未知是否听清楚中方提出的三个前提条件，包括遵守中日四份政治文件、沿袭前首相村山富市对二战问题的《村山谈话》精神、保证不参拜靖国神社。日方有人认为，安倍从来拒绝公开承诺不参拜靖国神社，但估计为成全日中峰会，不排除私下照会中方，满足该前提条件。显出安倍善变。

预料为达成中日首脑会晤，安倍什么都会应承。在强闯国会通过新《安保法案》后，日本民怨沸腾，使安倍民望跌至新低，他为了减轻压力，转移视线，急须借习近平一用。一直以来，安倍无法改善与中、韩两个主要邻国关系，已备受朝野诟病，承受内外交困，渴求习安会乃为势所迫。换言之，安倍并非真诚为改善中日关系，而仅为了向民间交代，纾缓重压，实利至上。

然而，回应中方前提条件，安倍未见得有信用。去年十一月亚太经合组织领导人非正式会议期间的「黑口黑面」习安会前，中日曾公布达成改善关系的四点原则共识，安倍随后却在电视节目表示，其参拜靖国神社等问题并不属于双方达成四点共识的所指范围，这令中方为之气结。今次中方重提保证不参拜靖国神社作为中日峰会的条件之一，未知安倍又会玩什么花样。其实，安倍近月仍动作多多，日菲在南海军演、其防衞白皮书就中方东海钻油发难；又邀请主张台独的前台湾总统李登辉到日本演讲，安倍更到李下榻的酒店密谈个半小时；显见请求中日峰会是一回事，诚心改善关系是另一回事。安倍外交上从来两面三刀，以致中方不得不经常强调：听其言、观其行。

在日本国内，安倍把戏也不少。早前在审议新《安保法案》时，罕有地出现数以万计的民众不停地示威反对，更有多名权威宪法学者表态直指修法违宪，但安倍全然不加理会，硬闯国会。新《安保法案》过关了，安倍民望指数插水，狂跌九点七个百分点至百分之三十七点七，为就任以来最低，不支持度更首次超过半数。

为了挽救急挫的民望，安倍的团队动用动漫短片、互联网，甚至罕有地现身于电视解说节目。安倍接受两家电视台网络访谈，用卡通模型向观众解释《安保法案》，及日本自衞队为何应该支援美军。模型是一座大房子插着美国国旗，房顶上有红黑夹杂的图案表示大火。马路对面是一座小房子插着日本国旗；还有美国的、日本的消防员和一辆画着多个美国盟国旗帜的消防车。安倍解释，不通过新《安保法案》，「美国屋」若失火，日本只能旁观，无法施援，火势则可能蔓延至「日本屋」。

另外，放上自民党网站的短片，安倍自身说法称，当自己被人欺负却不能出手，财相麻生太郎奋勇上来保护也挨了揍，如果解禁了自衞权，他就能出来还击对方，并保护麻生。安倍团队慌不择「桥」，出招冀扭转民意，然而费力不讨好。日本网友留言：「火灾和战争完全是两回事。安倍想用这种花招欺骗公众，太自大了。这只能骗小孩子。」安倍不能取信于民，政途难以「维稳」。

安倍新《安保法案》敢于逆民意硬闯，所恃是自民党在国会拥有多数议席。日本今之政局，虽未能让其一党独组政府，但亦没有力足挑战其执政地位的反对党。今次民意形势，明显给在野党带来可乘之机，安倍团队慌就慌在日后「票债票偿」之上。安倍上台后，振兴经济连发三箭但效力难继，国内消费力未能释放，靠招揽中国旅客撑持，想藉经济提振民望已不切实际。

换个角度，靠外交改善与中韩关系，能否有助扭转劣势？这是安倍极欲一试的突围方向。问题在于，安倍要军事上走出去，无论是战略指向，还是顺应外交形势，尤其追随美国的需要，都必然要以中国为假想敌，才能「合理」推进。安倍主导的对华政策势将虚虚实实，拉拉打打，只看中国如何与他对弈，趁其民望低下地位动摇再将他一军，或许会是后着。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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