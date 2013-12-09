香港《经济日报》退市遇三冲击 储局敢冒风险?

（12月9日社评）

美国经济数据频报捷，市场纷料储局本月中退市机会上升。惟储局需动态地衡量退市冲击，债市、国内政争、国外货币战三大风险当前下，储局若谋定后动，将较冒险硬退市更稳妥。

市场对储局本月中退市的预期不断调升，皆因美国经济频传捷报，第三季经济增长由2.8%大幅上调至3.6%，失业率降至7%的5年新低，反映复苏正加快。市场遂猜测储局或在下周议息会议后启动减买债，债王格罗斯更指此机率高达五成。

美国经济数据佳，固令储局退市条件增加，惟退市除看静态数据外，储局更会就潜在风险作动态分析，此至少有三风险需慎思。

其一，美债风险。退市预期升温，美国10年国债孳息由10月底约2.5厘，上周五升至2.855厘。若债息续扬推高各种贷款利率，那美国企业投资、民众消费和购房意慾势受冲击。

其二，政争风险。美国国会本周将就政府预算再谈判，因共和党上次谈判玩出火，其民望大幅下挫，故外界料共和党有所收敛，预算案应可过关。惟明年是国会选举年，共和党内激进茶党为争保守票，会否续拒妥协，令明年初再爆预算和国债上限危机，拖累经济，储局不得不防。

其三，货币战风险。美国退市可能令美元走强，且欧洲、日本央行近期一再放风，为加码放水压滙价造势。若环球续放水、独美国退市，泛滥游资或乘势挟高美元，挫伤美国出口，扼杀复苏。

储局三度量宽，目的就是要放水力谷美国复苏，故储局退市的关键，在于有没有足够信心，确保复苏不会因上述三风险出现反覆。

当然，储局现任主席伯南克明年1月底将卸任，他会否在卸任前启动退市，图赢量宽善始善终的美名，此机会确不能排除。

若从储局立场及利益而言，本月不退市胜于退市，较理想是耶伦明年初接手后，确定经济底气已足，并与市场放风沟通，让外界消化退市的到临，才着手退市，那将更稳妥。故市场猜测储局本月退市的机率虽然上升，但不退市的可能性其实仍然较高。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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