香港《经济日报》：迎“一带一路” 香港莫失机遇

（7月27日社评）

8月初的北戴河中共高层会议将审定第十三个五年规划的建议草案，据悉，香港在当中「一带一路」具战略地位。「一带一路」可为香港带来庞大发展空间，但香港准备好了吗？

据本报今天报导，中国十三?五规划的建议草案已起草完成，预定在下月北戴河会议审定，「一带一路」因不但是长期经济发展战略，更关系国家的国际战略新定位，故已确定为未来五年重点推动的重要战略。

个中香港的战略地位则更加突出，要担当新支点，发挥「一带一路」的新平台作用。此不难理解，因「一带一路」涉及众多沿綫国家的经贸发展，香港一向在国际经贸金融上成绩斐然，特别以金融中心而论，近日内地暴力救市一役，便凸显本港金融中心的成熟，并非内地城市可在数年间追上，遑论取代。

国家若充分运用香港，可望令「一带一路」的推进更有效率，例如发行相关的建设债券、财资与风险管理、法律仲裁等。香港当然亦可大蒙其利，且还可不止于金融服务，此正是财政司司长曾俊华日前指「一带一路」有利本港未来30至50年发展的原因。

问题是，机遇是有了，香港能掌握多少？有准备好全力拓展吗？答案恐怕是还未有，此至少有两个重要方面。

其一，是商厦供应不足，令营商成本居高不下。本港土地供应不足，并不单在住宅，商业楼面亦见紧张，例如中央宣布中港基金互认后，不少国际基金有意落户本港，却在找办公室上遇上困难。

未来随着本港在「一带一路」战略地位的落实，可以预期将有更多海内外企业来港设点以至区域总部，港府已有相应的商厦土地供应计划吗？港府须从速规划。

其二，是人才不足。此不单是指对「一带一路」涉及行业例如巨型基建工程、能源、农业、重工业等，若了解相关行业的人才有限，在提供相关金融服务，例如设计金融产品、融资管理上亦会有困难外；「一带一路」还涉及众多沿綫国家，香港有多少了解中亚、西亚、中东欧的政治、经济、地理等状况的人才呢？

人才当然可以进口，但香港要吸纳大量的相关海外人才，不能只靠输入优才计划，还要做好配套措施包括足够的国际学校等，这些方面亦未见有相应规划。本港高官近日不断提及「一带一路」对本港的机遇，显见港府明白机遇所在，惟要将之化为实利，还须港府尽快做好规划，切莫失之交臂。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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