港交所称2016年沪股通成交金额按年大跌五成 港股通则升4%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月21日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)称，2016年沪股通的成交金额按年大跌五成，港股通则微升4%。
据港交所提供的资料，截至12月15日为止，沪股通于2016年的成交总额为71.9亿元人民币，去年同期则为144.2亿元；同期港股通的成交总额78.3亿港元，去年同期75.6亿港元。
这与中港两地股市表现以及在人民币贬值下投资者对资产配置态度改变的情况一致。
由年初至今，港股恒生指数.HSI基本持平，同期中国股市沪综指.SSEC则累计下跌12%。另一方面，人民币中间价自年初以来累计贬值约7%，境外投资者不得不审视人民币资产配置策略，而国内居民对港元资产需求增加，受港元与美元挂钩带动。
至于本月初开通的深港通则刚好相反，深股通在首九个交易日成交总额为190亿元，港股通则只有51亿港元，反映境外投资者分散中国股票投资至较高增长的新经济及新兴行业的需要。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。