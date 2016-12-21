港交所称2016年沪股通成交金额按年大跌五成 港股通则升4%

路透香港12月21日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)称，2016年沪股通的成交金额按年大跌五成，港股通则微升4%。

据港交所提供的资料，截至12月15日为止，沪股通于2016年的成交总额为71.9亿元人民币，去年同期则为144.2亿元；同期港股通的成交总额78.3亿港元，去年同期75.6亿港元。

这与中港两地股市表现以及在人民币贬值下投资者对资产配置态度改变的情况一致。

由年初至今，港股恒生指数.HSI基本持平，同期中国股市沪综指.SSEC则累计下跌12%。另一方面，人民币中间价自年初以来累计贬值约7%，境外投资者不得不审视人民币资产配置策略，而国内居民对港元资产需求增加，受港元与美元挂钩带动。

至于本月初开通的深港通则刚好相反，深股通在首九个交易日成交总额为190亿元，港股通则只有51亿港元，反映境外投资者分散中国股票投资至较高增长的新经济及新兴行业的需要。（完）

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