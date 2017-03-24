香港证监会谴责美银美林两分支并罚款1500万港元 因内部监控缺失

路透香港3月24日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，对美银美林(BAC.N)旗下两间公司作出谴责并罚款1,500万港元，因内部监控缺失。

证监会称，去年第四季与Merrill Lynch Far East Limited（美林远东）及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited（美林亚太）共同聘请聘一家独立检讨机构，就两间公司在大额未平仓合约的申报、电子交易系统、涉及期货合约的研究报告的分发，以及在研究报告中披露庄家活动有关的内部监控措施进行检讨。

结果显示，两间公司存在一些内部监控缺失，包括美林远东自2006年5月以来在某些情况下没有确保有关大额未平仓合约的申报规定；美林（亚太）于2005年5月至2016年8月期间在从事期货合约提供意见的业务之前，没有确保其遵守适用的法规要求以获得第五类受规管活动的牌照，并于2011年5月至2016年11月期间没有在向客户分发的研究报告中披露它是相关证券的庄家。（完）

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