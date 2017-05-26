港交所计划推出供区块链技术企业交易的非上市平台--CEO（更新版）

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路透香港5月26日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周五称，计划推出供区块链技术企业交易的非上市平台，并有可能早于新板推出。

李小加在香港举行的中国私募投资高峰会上表示，“我们希望为新成立或初阶企业提供注册、转移、交收及低换手率股票转移等必需服务。”

他并指出，该平台旨在仿傚美国纳斯达克市场容许投资者更好地追踪其非上市权益，港交所希望提供一个交易所认可的集中地进行股权投资交易。

此外，港交所有意将区块链应用于场外交易（柜台交易）及股票借贷。

港交所原定于本月底前推出设立新板的谘询建议，然李小加表示，现计划于下月推出，该建议可能容许尚未盈利的企业和不同投票权架构的企业在香港市场上市，是对现有联交所主板和创业板的一个补充。

他说，“香港和港交所并非新经济和新兴企业上市的选择地点，我们正在处理这些问题。”

香港近年是全球主要的新股集资中心之一，亦是中国内地企业最热门上市地点，但由于本地监管法例不容许不同投票权架构（同股不同权）企业上市，2014年电子商务巨头阿里巴巴遂弃港赴美上市。失去这张“大单”后，港交所曾就同股不同权进行谘询，惟在证监会表明不支持后中止。

香港上市的科技股不多，市值最大的腾讯(0700.HK)早于2004年上市，近年受惠于手机和科网热潮造出理想业绩，近期股价更屡创新高，并于上月晋身全球十大市值上市公司。（完）

(记者 Elzio Barreto/雷美珍；审校 杨淑祯)