《港交所CEO专栏》迎接互联互通2.0时代--写在深港通开通前夕

路透香港12月1日 - 以下内容摘自香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周四发布的最新专栏：

今年的12月5日注定将是一个特殊的日子，因为我们翘首以盼的深港通在那天就要开通了！如果说两年前开启的沪港通是香港交易所互联互通机制的1.0版本，为我们开创了一种全新的资本市场双向开放模式，那么今日的深港通将引领我们进入互联互通2.0时代。香港交易所通过与深圳证券交易所、上海证券交易所的互联互通，共同搭建起一个总市值70万亿人民币的庞大市场，为内地和海外投资者提供了更多选择。

我衷心感谢各位同仁和朋友们的大力支持，因为你们的辛勤努力，我们的互联互通机制才能不断完善和壮大，迈入2.0时代。

* 与两年前开启的互联互通1.0 时代相比，互联互通2.0时代有哪些优化和升级之处？

第一，交易机制更加便利：总额度限制取消免除了机构投资者的后顾之忧，将鼓励更多机构投资者（尤其是海外机构投资者）参与沪港通和深港通。我们去年推出的特别独立户口（SPSA）服务，允许投资者在卖盘执行后才将卖出的股票转移到经纪商进行交收，大大降低了海外机构投资者通过沪港通和深港通投资A股交收过程中的对手方风险，更加方便基金公司的参与。

第二，投资者准入不断扩大：沪港通刚刚推出时，内地基金公司和保险资金还不能使用这一投资渠道。在过去两年中，我们欣喜地看到，中国坚定不移地推进资本市场双向开放：自2015年开始，内地基金公司获准使用港股通，如今它们已经成为港股通投资者的重要一员；保险资金也在今年获准参与港股通，香港交易所一直与中国保险资产管理协会和主要的保险资产管理机构保持密切的联系，许多内地保险公司都对港股通表现出了浓厚的兴趣；这些进步显示了内地监管机构对沪港通作为内地资金海外资产配置重要渠道的信心，相信在不久的将来，有更多机构投资者会选用港股通作为海外投资的渠道。

第三，投资标的扩容：深港通下的深股通将为海外投资者开放一个全新的市场--深圳股票市场，作为中国的创新之都，深圳聚集了很多高成长的创新企业，深股通涵盖的大约880只深圳市场的股票，将与沪股通投资标的形成良好互补。深港通下的港股通涵盖约417只港股，比沪港通下的港股通新增了近100只小盘股（包括恒生小盘股指数成份股及深市A股对应的H股）。投资标的的扩容，可以满足不同类型投资者的投资需求。内地投资者资产配置国际化和多样化的需求巨大，因此，我们对于港股通的未来充满信心。

当然，北上深股通的投资标的扩容较南下港股通更加明显，南下标的扩容带来的增量有限。深港通与沪港通下的港股通分别连通内地两大不同的交易所，是两条平行的通道，并不能互通，自沪港通下港股通渠道买入的港股必须经原路卖出，不能经由深港通卖出。因此，我们预计深港通开通初期，南下的港股通不会迎来很大的交易量，短期内可能会远少于北上深股通和来自上海的港股通交易量。

第四， 未来将会纳入ETF（交易所买卖基金）：除了现有的股票，互联互通机制还将把ETF纳入投资标的。中国投资者投资海外股票的需求越来越多样化，例如他们可能希望投资美国的生物科技股、中东的能源股、德国的制造业股票、南美的矿业股、澳洲的农业股等品种。目前，香港的股票市场还不可能吸引所有的海外公司都来香港上市，但是我们的「货架」上有来自世界各国的ETF产品，南下投资者可以通过这些ETF来投资世界各地不同类型的股票。

当然，由于两地现有市场结构、银行间资金清算和交易假期安排等方面均存在较大差异，互联互通要纳入ETF面临诸多挑战，执行起来并不容易。但因为其战略意义非凡，我们一定会全力以赴，争取尽早纳入ETF。

* 互联互通2.0时代意味着什么？

对内地投资者而言，坐在家里投世界。互联互通意味着他们足不出户就可以通过本地券商、按自己的交易习惯投资海外市场，进行多元化的资产配置。

对于国际投资者而言，坐在香港投中国。互联互通意味着他们可以坐在家里按照国际惯例、透过国际券商投资内地市场，分享更多中国经济成长的机遇。

沪港通和深港通的交易模式以最小的制度成本，换取了最大的市场成效。两地市场存在巨大差异，而这种差异短期之内不可能消除。沪港通和深港通采用了「本地原则为本，主场规则优先」，这样投资者可以在自己熟悉的环境下交易对方市场的股票，但同时遵循对方市场的一些特殊规则。在互联互通的过程中，投资者、业界和监管机构都就对方市场的运作和文化有了更加深入的接触和认识，双方市场在互动的过程中，会发现有可以相互学习和借鉴的地方。毫无疑问，这将推动两地市场的共同变革和进步。同时，沪深港三地市场因为投资者群体、交易和结算体系等的差异，市场运行的差异会在较长时期记忆体在，这恰恰赋予了广大投资者更多的选择，他们可以充分运用他们的智慧，进行更为多样化的投资。

对于香港而言，互联互通2.0也有着十分重要的意义。

从整个中国资本市场开放的进程来看，在不同的发展阶段，香港始终发挥了十分重要的作用；20多年前，香港把握住了中国改革开放的机遇，为内地企业筹集资金，并成功转型为一个国际金融中心。

20年后的今天，互联互通的不断延伸为香港资本市场的发展提供新的动力，让香港的国际金融中心地位更加巩固；一方面，海外投资者可以通过香港投资更广阔的中国市场，另一方面，内地投资者也可以通过香港迈here出海外投资第一步，令香港市场的财富管理功能将会更加强化。不难预见，香港市场的筹资能力和发展条件也会因此而提升。

换句话说，过去是中国的「货」在香港，世界的钱来香港买中国的「货」。互联互通时代将会带来巨大的变化：今后世界的钱到了香港，经过香港这一跳板买国内的「货」，然后中国老百姓的钱到香港买世界的「货」。这意味着香港将来的作用和任务，就是把世界的「货」带到香港来，让中国人在家里投世界。香港将从中国的集资中心，发展成为中国的国民财富国际配置中心，国内外的资金和金融产品都将因此汇聚在香港，这样香港就不可能边缘化。

* 互联互通是权宜之计，还是具有长久生命力的市场机制？

互联互通最大的生命力在于，它解决了一对似乎不可能解决的矛盾：既要交易便利，又要风险可控。

由于互联互通机制采用本地市场原则，投资者交易对方市场的股票很方便，如同交易本地市场的股票一样自由。但是，结算交收的闭环设计，可以保证买卖对方市场股票的资金最后都原路返回，而不会以其他资产形式留存在对方市场，巧妙地实现了风险的全面监控，赢得了监管机构的信任。

有的朋友也许会问，在中国资本项下完全开放以后，监管机构不再管控资金流动的风险，互联互通机制会不会马上失去生命力？

即便资本项下完全开放，市场仍然是由具有不同风险偏好和投资需求的投资者构成的。无论是北上还是南下的投资者，大致都可以分为三种，我把他们分别比喻作研究生、大学生和中学生：有能力、有资源、有渠道、有意愿并早已自行投资海外的好比「研究生」；无论是否开放都对境外市场不感兴趣的投资者好比「中学生」；而比「中学生」有较多资金、投资经验、有需要将一部分资产配置在海外、却不敢直接投资海外市场的则好比「大学生」。

互联互通就像是一所大学，一些「大学生」 将毕业成为「研究生」，但又有一部分「中学生」会成长为「大学生」，而沪港通与深港通正好为这些「大学生」提供了一个方便的境外投资渠道。尽管中国资本市场会越来越开放，但不同市场的交易制度和文化的巨大差异不可能一下子完全消失，因此针对大学生群体而设立的互联互通机制将长期存在，并为更多中国投资者提供资产配置的解决方案。

* 在互联互通2.0时代之后还有哪些发展目标？

在互联互通2.0时代，我们的「股票通」战略在二级市场层面已基本完成布局。接下来，我们会进一步优化「股票通」，并按照既定规划将这一模式延伸到更多资产类别，例如ETF、新股、商品、债券等等。我相信，在不远的将来，我们将会一起书写互联互通新篇章、迎来互联互通3.0、4.0、5.0时代！(完)