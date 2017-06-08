港交所下半年拟推出双币种黄金期货及人民币指数期货--CEO

路透香港6月8日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周四称，下半年计划推出支持实物交收的人民币美元双币种黄金期货及人民币指数期货，以进一步丰富风险管理产品系列。

他在其网志中表示，几年前布局的一些风险管理产品已经初见成效，例如，人民币货币期货成交不断活跃，目前已经成为国际交易所市场流动性最好的人民币期货产品。

“今年我们推出了人民币货币期权和人民币国债期货试点，下半年还计划推出支持实物交割的人民币美元双币种黄金期货、LME贵金属合约和人民币指数期货。”李小加说。

港交所稍早公布，自今年7月10日起延长人民币期货交易时间并增加第二级庄家，以配合市场需求。

港交所同时宣布与中国外汇交易中心在香港成立合资公司--债券通有限公司，承担支持债券通相关交易服务职能；双方分别占四成和六成权益。

李小加重申，短期来看，债券通不会给香港交易所带来即时的经济效益，因为债券交易大部分是在交易所以外的OTC市场进行，而债券通开通初期成交量可能也不大。不过，债券通将为逐步完善包括汇率产品、利率产品和大宗商品在内的香港离岸人民币产品生态圈提供重要的契机。

他并指出，“通过大力发展人民币货币期货、货币期权、人民币国债期货等定息及货币产品，我们可以为海外资金提供丰富的风险管理工具，让他们更加安心地投资内地资本市场。”

有市场意见认为，中国早已向境外机构投资者开放了国内银行间债券市场，相对而言债券通价值有限。对此李小加表示，直接进入内地债券市场的开放方式主要适用于为数不多但体量巨大的机构，例如央行、主权投资基金和大型金融机构等；债券通则主要是为全世界数量众多但体量较小或对中国了解不多的国际机构投资者服务，因此两种交易模式将长期共存。（完）

参看网志原文，可点选网址(here)