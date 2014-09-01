《港交所CEO专栏》香港需要您的声音和智慧！

路透香港9月1日 - 以下内容摘自港交所(0388.HK)行政总裁李小加最新专栏。

去年大概这个时候，我曾经写过两篇网志，浅谈不同股份架构下的投资者保障，抛砖引玉，希望有一天香港社会能在这一涉及公众利益的重要议题上进行坦诚和富有建设性的讨论。

如今，这一天终于到来了！上周五，香港交易所在网站上公布了《不同投票权架构概念文件》，就香港是否应该允许同股不同权上市架构提出了一些概念性议题，启动了更为系统的市场谘询，希望能够听到更多有智慧的意见。

近年来，由于收到不少有关同股不同权上市架构的查询，上市委员会内部一直有讨论这个问题，去年由于某家公司的缘故，更多市场人士参与了这一讨论。值得高兴的是，这场讨论并没有因为某一家公司的离去而搁浅。相反，讨论的深度和广度不断升级，早已超越了最初的狭隘议题。所以，才有了今天我们看到的这份概念文件。

这份文件不同于香港交易所以往发出的许多谘询文件，它并未针对上市规则的修改提出具体改革方案，而只是就一些概念性议题先行进行探讨。它的主要议题只有两个：一是香港联交所是否应该允许公司采用同股不同权架构上市？二是如果允许，应该在什么条件下允许？

换言之，在这场关乎香港市场未来竞争力的重要讨论中，我们现在刚刚迈出了第一步，就是倾听市场到底有多少声音认为现行的同股同权原则可以有灵活和变通的空间与必要，如果这样的声音够多够大，我们才能迈出第二步--去讨论应该如何变通的问题，如果市场对这一改革缺乏足够的共识，我们也许就没有必要迈出第二步。

虽然不涉及《上市规则》的具体改革方案，但是这份谘询文件全面梳理了香港市场目前所处的现状以及其他主要市场的做法，并附有一些实证研究结果，为公众理性、深入参与这场大讨论提供了十分丰富的背景资料，值得仔细一读。

拿到这份文件，也许有人会批评我们的效率太慢，“都已经过去十几个月了，怎么才看到一份概念文件？”老实说，在这个竞争激烈、分秒必争的年代，谁不想一日千里呢？可是，在香港这样一个崇尚法治，追求程序公义的社会里，效率、公平与公正，到底如何兼顾与权衡，永远都是摆在政府和监管者面前的一道难题，需要智慧，也需要耐心。尤其是这样一个关系到香港市场未来竞争力的重大谘询，更需要客观、充分反映市场各方的不同意见。当效率与程序公义产生矛盾时，我们很可能错过大好事，但也可能因此避免铸成大错。

据我所知，在过去的十多个月中，上市委员会，香港证监会和香港交易所上市科为了起草这份谘询文件付出了大量辛勤的汗水，也经历了无数轮热烈的讨论。他们如此仔细缜密地准备这份谘询文件，正是为了遵循程序公义的精神，为香港寻求最大化的公众利益。在此，我要由衷地为他们的严谨公正点赞，我更要为香港的程序公义和法治精神鼓掌！

在这份文件中，香港交易所完全保持中立，没有任何预设立场，只为提供一个理性辩论的舞台，让市场各方都能就此议题畅所欲言，为香港的明天集思广益。过去20年，香港凭藉锐意进取的创新精神，成长为一个多元化的国际金融中心。世界日新月异，变化是唯一不变的主题。未来20年，香港市场能否持续保持竞争优势再创辉煌，取决于我们能否时刻保持警醒，能否在坚持法治精神的前提下与时俱进，能否理性听取各方的声音求同存异。

朋友们，香港的明天需要您的声音，请为香港市场的未来踊跃发声！无论您是一位经纪人，一名律师，会计师，一位上市公司老板，一名投资者，还是一名普通市民，您的声音对于这场谘询都同样重要！

（此次谘询由上市委员会全权负责，我的网志仅代表我个人意见。）

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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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