港交所称深港通可能下半年开通 有助A股加入环球指数（更新版）

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路透香港2月10日 - 香港交易及结算所（港交所）行政总裁(CEO)李小加周二称，深港通可能于今年下半年开通，随着沪港通和深港通的推进，中国A股加入世界主要指数的路线图愈见清晰。

去年11月上海与香港股市已启动直接跨境交易，下一步将是深圳与香港两地股市的互联互通，这标志着中国国内资本市场进一步开放，也令到A股加入MSCI（明晟）环球主要指数的机会增加。

李小加在港交所午餐会上表示，深港通于今年下半年开通，是“比较现实”。至于会否把深圳创业板纳入深港通的投资范围，他则未有置评。

“随着沪港通和深港通的推进，A股能否加入MSCI指数，这个问题今年将会得到很好的解决。”他说，“至少考虑用甚么架构、分哪些阶段加入等roadmap（路线图），将会清晰。”

至于沪港通扩容，李小加称，由于目前已使用额度离总额度的差距较大，相信要过一段时间才会扩大。

沪港通开通接近三个月，截至周一（9日）为止，北向投资的沪股通总余额为2,010亿元人民币，相当于总额度3,000亿元的67%；南向投资的港股通总余额2,262亿元，相当于总额度2,500亿元的90%。

深圳证券交易所理事长吴利军此前表示，深交所及港交所已完成“深港通”方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施；同时并考虑在目前“沪港通”基础上拓展标的范围。(Full Story)（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良/黄凯)

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