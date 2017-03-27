港交所CEO称MSCI展开征求意见暗示纳A股或将达成折衷协议

路透香港3月27日 - 港交所行政总裁李小加指出，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折衷或过渡性解决对策。

李小加周一在年度瑞士信贷亚洲投资会议上表示，若非已认定有较大的机会进行某种行动，应该不会展开征求意见。

虽然MSCI明晟2016年连续第三年拒绝将中国股市纳入其新兴市场指数，市场观察人士现在对于今年有好结果稍微更加乐观一些。

李小加表示，他将向市场人士征询意见，是否要推出不同级别股票具有不同权重投票权的架构。

李小加指出，港交所距离实施内地式的“实名认证交易”制度还需要很多年。

香港经纪商目前只在当局要求时才提供客户活动信息。

香港交易所(0388.HK)在1月时表示，港交所正就设立新板草拟方案以允许采用不同股权架构的企业能够在港上市，以维持其全球主要股票发行市场的地位。

香港去年是全球最大的首次公开发行(IPO)市场，一直在努力吸引新股发行。(完)