港交所CEO称MSCI展开征求意见暗示纳A股或将达成折衷协议

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 港交所行政总裁李小加指出，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折衷或过渡性解决对策。
李小加周一在年度瑞士信贷亚洲投资会议上表示，若非已认定有较大的机会进行某种行动，应该不会展开征求意见。
虽然MSCI明晟2016年连续第三年拒绝将中国股市纳入其新兴市场指数，市场观察人士现在对于今年有好结果稍微更加乐观一些。
李小加表示，他将向市场人士征询意见，是否要推出不同级别股票具有不同权重投票权的架构。
李小加指出，港交所距离实施内地式的“实名认证交易”制度还需要很多年。
香港经纪商目前只在当局要求时才提供客户活动信息。
香港交易所(0388.HK)在1月时表示，港交所正就设立新板草拟方案以允许采用不同股权架构的企业能够在港上市，以维持其全球主要股票发行市场的地位。
香港去年是全球最大的首次公开发行(IPO)市场，一直在努力吸引新股发行。(完)
(编译 蔡美珍/张涛；审校 高琦/王颖)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。