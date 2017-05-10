港交所正在拟定新板细节 目标本月底前发表谘询建议--CEO

路透香港5月10日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周三称，正在拟定新板谘询文件的最后细节，目标于本月底前发表谘询建议。

李小加在LME亚洲年会间隙向传媒表示，新板谘询文件目前仍在草拟之中，港交所正就一些最后细节与监管机构进行商讨，目标于5月底前发表。

香港近年是全球主要的新股集资中心之一，亦是中国内地企业最热门上市地点，但由于本地监管法例不容许不同投票权架构（同股不同权）企业上市，2014年电子商务巨头阿里巴巴遂弃港赴美上市，其后港交所曾就同股不同权进行谘询，惟在证监会表明不支持后中止。

不过，证监会主席唐家成最近向传媒表示，支持港交所对新板进行谘询，而新板建议主要涉及一带一路企业、新兴企业及同股不同权。

李小加于今年初表示，港交所对新板没有预设立场，抛出的方案将会对不同股权架构、新板与创业板的差异等问题作出探讨，并交由市场和监管者作出决定。

港交所的资料显示，2016年香港共有126家新上市公司，IPO集资额达251亿美元，连续两年位居全球集资中心之首。（完）