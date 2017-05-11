港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO

路透香港5月11日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。

李小加出席在深圳举行的LME亚洲年会前海论坛时表示，QME不仅是简单的市场运营者，也是一个规则和标准的制定者和标杆企业，希望产生一个新的标准。因此，港交所于3月签订协议，以2,500万元人民币代价向前海管理局旗下的深圳市前海金融控股有限公司出售QME的9.99%权益。

“希望与政府建立一个不仅是共同监管和管理的平台，同时也是一个具有强大公信力的平台。”他说。

QME是港交所借鉴LME（伦敦金属交易所）的经验而建设，也是中港市场互联互通机制未来伸延至商品（商品通）的一个主要组成部分。待前海交易中心投入运作后，港交所下一步会研究把前海平台与LME连通的可能性，为同时活跃于内地和国际市场的参与者提供更多机会。

不过，李小加强调，QME的开业时间未定，一方面要深耕细作，把仓库、物流和会员一步一步做起来，而QME的仓库将遍布全国，主要集中于浙江、广东、山东、江苏等消费重地。另一方面，也要等待行业清理整顿完成。

他说，“我们不准备做散户，只针对机构投资者，因此会等待监管环境清楚以后，才会推出。”

他指出，监管机构清理整顿各类不规范交易场所，这次清理整顿聚焦在集合竞价、保证金交易、中远期交易或类期货产品上，反映了这些产品和交易模式在一个散户主导的不成熟市场很容易被滥用，特别是在欺诈个人投资者方面。因此，现阶段大力整治不仅必要，而且及时，有利于防范风险升级。

李小加重申，港交所的商品策略是“两条腿走路”，一是期货战略，即是与内地三家期货交易所实现互联互通；另一个现货战略就是收购LME并在内地建立QME，长远把两个交易市场实现互联互通。

港交所目前正在致力丰富产品线，预期于7月初在香港推出首个同时提供离岸人民币（CNH）及美元交易的实物交收黄金期货产品，以促进黄金以及定息及货币产品市场的价格发现，因双币种合约具有共同的相关资产，会产生隐含的美元/CNH外汇利率，为市场参与者提供多种套利机会。

同时，港交所旗下LME亦计划于7月10日在伦敦推出黄金及白银期货，业务由基本金属迈向贵金属。（完）