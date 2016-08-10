港交所CEO称深港通肯定要做 “没有消息就证明消息愈来愈近”

路透香港8月10日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”。

李小加在业绩简报会上表示，没有将深港通放进公司策略简介，是因为深港通“肯定要做”，并指深港通“没有消息就证明消息愈来愈近”。但他没有为深港通的推出时间做预测。

稍早港交所在业绩报告中指出，为迎接深港通，香港结算完成开发及测试所需系统，现时技术上已准备就绪，只待监管机构批准，即可支援两地股市互联互通。（完）