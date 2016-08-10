港交所CEO称深港通肯定要做 “没有消息就证明消息愈来愈近”

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透香港8月10日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”。
李小加在业绩简报会上表示，没有将深港通放进公司策略简介，是因为深港通“肯定要做”，并指深港通“没有消息就证明消息愈来愈近”。但他没有为深港通的推出时间做预测。
稍早港交所在业绩报告中指出，为迎接深港通，香港结算完成开发及测试所需系统，现时技术上已准备就绪，只待监管机构批准，即可支援两地股市互联互通。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。