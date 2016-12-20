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中国财经 | 2016年 12月 20日 星期二 17:48 BJT

今年香港衍生产品市场刷新多项纪录 期货成交同比增一成--港交所

路透香港12月20日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周二公布，今年衍生产品市场创下多项新纪录，其中期货总成交量达逾8,095万张合约，比去年全年所创纪录还高出一成。

截至本月15日今年以来，多种期权合约的成交张数齐创新高，而人民币货币期货（美元兑人民币（香港）期货）、恒生国企股息点指数期货及H股指数期权未平仓合约亦创出新高。

港交所表示，期内恒生指数期货成交量逾3,123万张合约，较前一纪录（2011年）增加35.3%。小型恒生指数期货成交量达1,211万张合约，打破上一个全年纪录的1,029万张合约（2011年）。

由1月1日至12月15日，人民币货币期货--美元兑人民币（香港）期货成交量达49.6万张合约，打破去年全年2015年全年26.24万张合约的纪录。

证券市场方面，期内香港首次公开招股（IPO）集资额达248亿美元，连续两年位居全球集资中心之首。

此外，截至12月15日，港交所附属公司伦敦金属交易所（LME）所有产品的平均每日成交量为62.08万手，较去年同期减少7%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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