香港港交所自4月10日起新增瑞声、吉利及领展三个蓝筹股期权类别

路透香港3月16日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周四称，自今年4月10日起新增三个蓝筹股期权类别，分别为瑞声科技(2018.HK)、吉利汽车(0175.HK)及领展房产基金(0823.HK)，进一步加强期权市场。

领展期权将是港交所首只房地产投资信托基金期权，相关的合约买卖单位为1,000股，吉利与瑞声则分别为5,000股及1,000股，买卖首日将提供七个到期月份合约。

新增该三个期权后，港交所衍生产品市场将共有87个股票期权类别，涵盖90%的恒生指数.HSI成份股。

今年首两个月港交所股票期权的成交量按年增长超过15%，并占衍生产品市场（期货及期权）同期总成交量的45%。（完）

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