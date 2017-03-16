香港港交所自4月10日起新增瑞声、吉利及领展三个蓝筹股期权类别

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月16日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周四称，自今年4月10日起新增三个蓝筹股期权类别，分别为瑞声科技(2018.HK)、吉利汽车(0175.HK)及领展房产基金(0823.HK)，进一步加强期权市场。
领展期权将是港交所首只房地产投资信托基金期权，相关的合约买卖单位为1,000股，吉利与瑞声则分别为5,000股及1,000股，买卖首日将提供七个到期月份合约。
新增该三个期权后，港交所衍生产品市场将共有87个股票期权类别，涵盖90%的恒生指数.HSI成份股。
今年首两个月港交所股票期权的成交量按年增长超过15%，并占衍生产品市场（期货及期权）同期总成交量的45%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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