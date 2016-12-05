港交所CEO称希望中港两地互联互通机制尽快加入ETF

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月5日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周一称，希望中港两地互联互通机制尽快加入交易所买卖基金（ETF），冀当中涉及的技术环节能在2017年内取得重大进步。
李小加今早出席＂深港通＂启动仪式后对记者表示，互联互通机制有助内地资金进行全球化和多元化的资产配置，ETF就是一个例子，因此港交所会尽快推出ETF互联互通，希望涉及的一些技术环节能在2017年内取得重大进步。
深港通是在沪港通基础上中国内地资本市场进一步开放的举措，亦被视为将来中国A股纳入MSCI新兴市场指数的契机，将扩阔全球各地对人民币资产配置。
伴随深港通的推出，沪港通与深港通一样不再设总额度限制。深港通每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。