港交所CEO称希望中港两地互联互通机制尽快加入ETF

路透香港12月5日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周一称，希望中港两地互联互通机制尽快加入交易所买卖基金（ETF），冀当中涉及的技术环节能在2017年内取得重大进步。

李小加今早出席＂深港通＂启动仪式后对记者表示，互联互通机制有助内地资金进行全球化和多元化的资产配置，ETF就是一个例子，因此港交所会尽快推出ETF互联互通，希望涉及的一些技术环节能在2017年内取得重大进步。

深港通是在沪港通基础上中国内地资本市场进一步开放的举措，亦被视为将来中国A股纳入MSCI新兴市场指数的契机，将扩阔全球各地对人民币资产配置。

伴随深港通的推出，沪港通与深港通一样不再设总额度限制。深港通每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。（完）