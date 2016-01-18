香港金管局总裁强调没有计划改变联系汇率制度

路透香港1月18日 - 港元周一早盘一度跌至逾四年低点，香港金管局总裁陈德霖强调，尽管近来市场动荡，但香港没有计划改变现行港元挂钩美元的联系汇率制度；近期香港经济增长放慢，股市稍为回落，资金流出港元属自然现象，呼吁市场不必反应过敏。

他在出席亚洲金融论坛时表示，根据货币发行局制度，港元尚未触及7.85弱方兑换保证水平，亦即未有港元流出香港。

他提到，香港外汇市场完全自由开放，参与者众多，部分沽港元对冲，部分纯属炒卖，“金管局对扞卫联汇制度的决心及能力是无容置疑，而联汇制度行之有效，经历得起考验。”

港元兑美元HKD=D3周一曾跌穿7.80的强弱分水岭，最多挫跌至7.8005，为2011年9月以来低位，因市场持续波动，加上股市走低以及资金流出的忧虑打击投资气氛。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

陈德霖并称，过去数年有1,300亿美元等值资金流入香港，故香港上调息率的过程不会太急速。资金陆续流走，港息才会上升并贴近美息，这是利率正常化必经阶段，毋须过于担心；就算资金大幅流走，香港加息过程亦不会太急速，毋须太担忧。

他认为，金融稳定先决条件是货币稳定，港元汇率大上大落，对经济及金融发展都不利。虽然市场动荡，但迄今为止货币市场一直运作顺利。

在谈到人民币汇率的前景及走势时，他表示，香港人民币离岸资金池已经缩小，当资金池短缺会出现拆息上升的现象，反映市场发展由供求所影响。不过他强调，金管局有备用流动资金安排，即使间中资金池有波动，亦会维持离岸人民币市场的秩序。

上周初离岸人民币CNH曾连续上演“V”字反攻行情，流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高，离岸人民币隔夜掉期隐含利率CNHONID=R周二曾一度触及纪录高位82%，不过周三起则开始出现持续回落，目前报0.274%。（完）