（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO

(标题和内文第一段的“7月初”有误，应为“6月或7月”推出黄金合约)

路透香港4月11日 - 香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。

李小加在一个会议上称，港交所计划在香港回归20周年时推出在伦敦及香港交易的黄金产品合约。（完）