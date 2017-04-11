（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
(标题和内文第一段的“7月初”有误，应为“6月或7月”推出黄金合约)
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
李小加在一个会议上称，港交所计划在香港回归20周年时推出在伦敦及香港交易的黄金产品合约。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。