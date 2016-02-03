香港证监会公开谴责高盛 因担任永亨银行财务顾问时违反守则

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透香港2月3日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）公开谴责高盛（亚洲）有限公司，因其在一项涉及永亨银行自愿全面要约中担任该行财务顾问时，违反《公司收购及合并守则》。
证监会周二的声明称，高盛在2013年11月8日至2014年1月6日期间，就永亨银行的证券执行了111宗交易，但没有作出所需的交易披露，及其中26宗交易未有按规定事先取得同意。
此外，高盛没有就对永亨银行刊发研究报告一事，遵守有关发表及派发研究报告的限制。
证监会称，在决定上述制裁时，已考虑到高盛表现合作并主动具报上述违规事件。
永亨银行于2014年4月获新加坡华侨银行(OCBC.SI)提出自愿性全面收购要约，10月完成交易。高盛于2013年11月8日获永亨银行口头聘用，根据收购守则，高盛随即成为永亨银行的联系人。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。