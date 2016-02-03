香港证监会公开谴责高盛 因担任永亨银行财务顾问时违反守则

路透香港2月3日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）公开谴责高盛（亚洲）有限公司，因其在一项涉及永亨银行自愿全面要约中担任该行财务顾问时，违反《公司收购及合并守则》。

证监会周二的声明称，高盛在2013年11月8日至2014年1月6日期间，就永亨银行的证券执行了111宗交易，但没有作出所需的交易披露，及其中26宗交易未有按规定事先取得同意。

此外，高盛没有就对永亨银行刊发研究报告一事，遵守有关发表及派发研究报告的限制。

证监会称，在决定上述制裁时，已考虑到高盛表现合作并主动具报上述违规事件。

永亨银行于2014年4月获新加坡华侨银行(OCBC.SI)提出自愿性全面收购要约，10月完成交易。高盛于2013年11月8日获永亨银行口头聘用，根据收购守则，高盛随即成为永亨银行的联系人。（完）

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